La Portugal de Cristiano Ronaldo no pudo con el Congo: 1 a 1 y dos goles errados de "El Bicho"

Las sorpresas continúan como una de las características que mostró hasta el momento el Mundial 2026, luego de que la candidata Portugal de Cristiano Ronaldo empatara 1 a 1 con la República Democrática del Congo. El equipo africano debutó en los mundiales con un resultado que lo posiciona bien de cara a una posible clasificación, mientras que el delantero ex Real Madrid tuvo dos claras que no pudo convertir y logró un nuevo récord personal: en los últimos ocho partidos mundialistas sólo convirtió una vez.

Por el lado luso fue João Neves quien abrió el marcador con un cabezazo al primer palo que ilusionó a todo su público, que cuenta con una alta expectativa por lo que consideran en su país la mejor selección de la historia portuguesa.

Sin embargo, la fortaleza del equipo africano se evidenció con el testazo de Yoane Wissa, quien empató el partido al final del primer tiempo y que hizo historia tras anotar el primer gol de la historia de su país en los mundiales de fútbol.

Párrafo aparte mereció Ronaldo, quien no logró embocar las que tuvo y consolidó su mala racha en mundiales, en los cuales lleva ocho partidos en los que sólo hizo un gol. Es que desde el encuentro que empataron con Irán en Rusia 2018 sólo logró meter un penal contra Ghana en Qatar 2022. En el medio no pudo embocarla con Irán, Uruguay -por dos-, Corea del Sur, Suiza, Marruecos y, recientemente, el Congo.