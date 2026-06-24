Lionel Messi emociona a todos: la canción que eligió para festejar sus 39 años

Este miércoles 24 de junio es especial para todos y todas las argentinas. Lionel Messi cumple 39 años, y lo hace como siempre ha vivido: con la mente puesta en el fútbol y el corazón latiendo al ritmo de la celeste y blanca.

En esta ocasión, el astro rosarino celebra su cumple en Kansas City, donde la Selección Argentina concentra disputando la fase de grupos del Mundial 2026. Un escenario que no es ajeno para el capitán, quien ha pasado 15 de sus últimos 22 cumpleaños trabajando para llevar a su equipo y a su país a lo más alto.

Lionel Messi

Messi llega a esta fecha en un momento histórico e inmejorable. Hace apenas unos días, el número 10 se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, alcanzando los 18 goles tras un demoledor hat-trick contra Argelia y un doblete frente a Austria . Estos cinco goles aseguraron el pase de Argentina a los 16avos de final como líder del Grupo J, aunque también reafirmaron la vigencia de un jugador que, a sus 39 años, sigue deslumbrando al mundo entero.

Lejos de los lujos y las fiestas, Messi arrancó su día como lo hace un verdadero líder: entrenando. Publicó un video en sus redes sociales donde se lo ve trabajando duro, enfocado en el próximo desafío contra Jordania con una canción de La T y la M que pone la piel de gallina. Porque para él, cada partido es una nueva oportunidad de escribir otra página dorada en la historia del fútbol.

La imagen de Messi soplando las velas en una concentración no es nueva. Desde aquel llamado inesperado al Sub-20 en 2004, ésta es una constante en su vida. Copas del Mundo, ediciones de la Copa América y compromisos con sus clubes levaron a celebrar su día especial lejos de casa, pero siempre rodeado por sus compañeros, quienes año tras año se encargan de hacerle sentir el calor del hogar.

Este cumpleaños tiene un matiz especial porque podría ser el último que Messi pase defendiendo los colores de Argentina. Sin embargo, lejos de pensar en despedidas, el capitán mantiene la mirada fija en un único objetivo: conquistar nuevamente la gloria mundial y regalarle a su país una segunda estrella consecutiva .

Desde todos los rincones del planeta llegaron mensajes para homenajear al hombre que cambió para siempre la historia del fútbol. La AFA lo reconoció como "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial", mientras que millones de fanáticos se unieron bajo el hashtag #CumpleLeo para cantarle un sincronizado "Feliz Cumpleaños".

A los 39 años, Lionel Messi sigue siendo ese niño rosarino que soñaba con ser el mejor del mundo y, aunque para muchos ya lo es, él sigue demostrando que aún hay sueños por cumplir.