Del saludo hot de Graciela Alfano a la bizarra reflexión de Daniela Celis: así alentaron los famosos a la Selección Argentina

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tuvo un protagonista indiscutido: Lionel Messi. El capitán brilló con un triplete en la goleada frente a Argelia y desató una verdadera fiesta tanto en el Arrowhead Stadium de Kansas City como en miles de hogares argentinos. Con camisetas celestes y blancas, picadas preparadas y las redes sociales repletas de posteos, varias figuras del espectáculo compartieron cómo vivieron el esperado estreno de la Scaloneta.

Una de las primeras en mostrar el clima mundialista fue Wanda Nara. La empresaria publicó una imagen junto a uno de sus hijos, ambos con la camiseta de la Selección, minutos antes del inicio del encuentro. Sin necesidad de agregar palabras, la postal reflejó la ansiedad y la ilusión con la que esperó el debut del equipo de Lionel Scaloni.

Wanda Nara junto a su hijo en medio del partido de la Selección Argentina

Nico Vázquez también siguió el partido con la camiseta albiceleste puesta y no pudo contener la emoción durante la exhibición de Messi. Tras uno de los goles del rosarino, compartió una historia en Instagram en la que expresó: "De qué planeta viniste amigo, @leomessi. ¡Te amo!", mientras celebraba junto a su pareja, Dai Fernández, y el resto de su familia.

No es la primera vez que el actor manifiesta públicamente su admiración por el capitán. Con el paso de los años, ambos lograron construir un vínculo de amistad basado en el respeto mutuo.

Nico Vázquez a puro festejo por el gol de Messi

Por su parte, Griselda Siciliani eligió una forma muy particular de alentar. Preparó una picada con fiambres, quesos, aceitunas y medialunas, acompañada por dos copas de vino tinto; la escena se completó con la camiseta argentina extendida sobre el piso y una imagen de Messi como parte de la decoración. Sobre la foto escribió una sola palabra: "Hermanos".

Graciela Alfano también dijo presente en la celebración mundialista. La actriz posó con la camiseta de la Selección atada a la cintura y una enorme bandera argentina de fondo. Como suele hacer en sus redes, acompañó la publicación con un mensaje cargado de entusiasmo: "¡VAMOS ARGENTINA! ¡SIEMPRE CON VOS!".

Graciela Alfano también dijo presente en la celebración mundialista

Otro de los que disfrutó el triunfo en familia fue Benjamín Vicuña. El actor compartió una fotografía desde el sillón junto a sus hijos, uno de ellos vestido con la camiseta argentina. Sin embargo, además del festejo dejó una divertida advertencia para los más chicos: "Mañana van al colegio igual".

Quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche fue Daniela Celis. La ex Gran Hermano publicó un video en el que se la veía llorando durante el encuentro frente a Argelia y luego explicó el motivo de su emoción.

A través de sus historias de Instagram recordó que el último Mundial que pudo disfrutar junto a su familia fue el de Rusia 2018, ya que durante Qatar 2022 permanecía aislada dentro de la casa de Gran Hermano. "Pasaron ocho años que no vivimos un Mundial en la calle. El último fue hace cuatro años que estábamos encerrados, aislados en un reality show", expresó.

En ese mismo descargo, reconoció que una de las cosas que más la conmovió fue recordar que no pudo vivir de cerca la histórica consagración de la Selección en Qatar. " Yo no vi el festejo en el Obelisco, no vi nada de lo que ustedes vieron . No viví la hinchada, los gritos, los fuegos artificiales. Nosotros no vivimos eso", aseguró. Además, reflexionó sobre todo lo que cambió su vida desde el Mundial de Rusia hasta la actualidad. "Éramos todos tan chiquitos. Yo era la mitad de lo que soy ahora. Y hoy me encuentro viendo un Mundial afuera, con dos hijas, con mi familia, en mi casa", comentó.

La reflexión de Daniela Celis

Finalmente, resumió el sentimiento que le generó volver a vivir una Copa del Mundo desde afuera de un reality y rodeada de sus seres queridos: "Siento que hubo un flash en mi cabeza. Dije: 'Guau, ¿hace cuánto no vivía esto?'. Estoy feliz y quería compartirlo con ustedes".

La contundente victoria de la Selección Argentina en su estreno mundialista no solo alimentó la ilusión por defender el título, sino que volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria que tiene la Scaloneta. Entre fotos, videos y mensajes cargados de emoción, los famosos se sumaron a una celebración que volvió a unir al país detrás de la misma camiseta.