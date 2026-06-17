Chiqui Tapia salió aclarar los tantos después de que lo acusaran de "robar" la pelota del hat-trick de Messi

En el debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a hacer lo que mejor sabe: brillar. Con un hat-trick de lujo, el capitán rosarino vistió la albiceleste y lideró la victoria 3 a 0 frente a Argelia en Kansas. Sin embargo, la estrella inesperada de la noche fue otra: Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, quien protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando las cámaras captaron al Chiqui caminando por los pasillos del Arrowhead Stadium con una pelota bajo el brazo y unas gafas de sol. Sí, gafas de sol... ¡de noche! Pero lo que realmente llamó la atención fue la pelota que llevaba consigo. ¿Era acaso la famosa Trionda del hat-trick de Messi?

Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes del debut de la Selección en una foto que ya es cábala

Lionel Messi, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para bromear. Mientras hablaba con los periodistas en la zona mixta, se percató de que Tapia pasaba detrás suyo con la pelota en mano. Entre risas, Messi comentó: "No sé si es la pelota la que tiene el Chiqui", dejando en claro que hasta él estaba desconcertado por la situación.

El momento se volvió aún más divertido cuando un periodista le preguntó directamente a Tapia: "Chiqui: ¿esa es la pelota de Leo?". En lugar de responder, el presidente de la AFA sonrió, mantuvo sus lentes oscuros bien puestos y entregó la pelota al capitán argentino.

Messi, algo sorprendido, tomó la pelota, lo observó detenidamente y luego se lo devolvió a Tapia con una sonrisa cómplice. "Esa es la pelota que tenía Marito (De Stéfano, utilero de la selección). Capaz que sí, capaz que sea", concluyó Messi, dejando el misterio sin resolver.

Sin embargo, el misterio se resolvió cuando el mismísimo Chiqui Tapia salió a aclarar los tantos: "Acompañando a este gran equipo lleno de talentos y al mejor jugador del mundo. PD: Sí, es la pelota de los tres goles del 10; y los lentes, porque el presidente campeón del mundo se pone lo que quiere " .

El incendiario posteo de Chiqui Tapia tras se acusado de "robar" la pelota de Messi