¿Dybala a Boca? El programa que tendrá Oriana Sabatini en Olga reforzó los rumores de la llegada del delantero

La confirmación de que Oriana Sabatini será parte del streaming Olga con el programa True Crime de historias policiales que hará con el periodista Paulo Kablan, fortaleció las versiones que hablan de que existen negociaciones avanzadas para que Paulo Dybala se ponga la camiseta de Boca Juniors luego de que se dispute la Copa del Mundo a mitad de año. Lo que saldrá esta primera mitad del años ya fue grabado, ¿pero después?

El 15 de marzo en un evento en Palermo el canal que encabeza Migue Granados lanzó su programación para este 2016 y el anuncio del programa de Oriana llamó la atención tanto por la potencia de su figura como por su vuelta a la Argentina. El hecho trajo de vuelta a la luz las versiones que durante febrero crecieron, potenciadas por la prensa italiana seguidora de los pormenores de lo que sucede en la Roma AC, donde milita el campeón del mundo de 32 años.

Paulo Kablan y Oriana Sabatini harán True Crime en Olga.

Mientras que existieron especulaciones alrededor de que Paulo se coloque la azul y oro desde este mes, su contrato termina en junio y desde la dirigencia de su club ya adelantaron que, de continuar, lo hará con una seria reducción de su salario. En ese panorama, la elección del delantero sería pasar a ser cabeza de ratón y no cola de león. Si bien Boca es muy grande como club a nivel mundial, los presupuestos europeos lo superan por completo.

Otro factor que sería determinante para que Dybala y Sabatini decidan cruzar el Océano Atlántico es la reciente llegada de Gia, su primogénita nacida el 2 de marzo en el Hospital Gemelli de Roma, y la posibilidad de que sea criada en el país que vio nacer a ambos. La niña llegó con 3 kilos y ya la dieron a conocer públicamente, con una foto muy tierna en la que las manos de los tres están unidas en una imagen.

Con esta foto, Oriana Sabatini y Paulo Dybal presentaron a su hija Gia.

La hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop será parte de True Crime con el periodista de policiales que trabaja desde el último año en la señal digital Fue el mismo Kablan quien contó que todavía no es necesaria la llegada de Oriana a la Argentina, ya que tiene grabado y que, a diferencia de otros productos del canal, no será en vivo, sino que se podrá acceder de forma on demand en YouTube.

Cabe recordar que Sabatini está recibida de tanatopractora y tanatoesteta en la Universidad Maimónides. Es decir que conoce el oficio que se encargada de la preservación, maquillaje y preparación de los cuerpos previo a los velorios. Además, la modelo tiene en su haber un curso teórico y práctico de seis módulos con el especialista Daniel Carunchio.