¿Scaloni al Real Madrid? El rumor que sacude a la Selección Argentina y a toda Europa a 45 días del Mundial

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, el fútbol europeo sumó un nuevo capítulo de esos que encienden a los hinchas. El protagonista inesperado es Lionel Scaloni. El escenario: el banco del Real Madrid. La bomba la lanzó el periodista español Manolo Lama en el programa radial El Tertulión de la Cadena COPE: "Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino". Y con eso alcanzó para desatar el temblor, sobre todo dentro del seleccionado argentino de fútbol.

Florentino Pérez ya inició contacto con Scaloni

El contexto explica por qué el nombre del entrenador argentino empezó a sonar con fuerza. El Real Madrid atraviesa una temporada lejos de su estándar: eliminado de la UEFA Champions League, fuera de la Copa del Rey y a 11 puntos del líder en La Liga, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no logra levantar cabeza. Con ese panorama, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez ya empezó a moverse. Y rápido. Según la información difundida en España, el club ya habría iniciado contactos preliminares con el entorno del DT campeón del mundo, con la idea de sumarlo después del Mundial 2026.

Cabe destacar que el contrato de Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) finaliza tras la participación de la Selección en esa cita, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras tanto, el propio entrenador baja el tono: en conferencia de prensa evitó proyectarse más allá del torneo. Pero en el fútbol, el silencio también juega. Scaloni no es el único nombre en carpeta. El Real Madrid, fiel a su estilo, baraja opciones de alto voltaje: Zinedine Zidane; Jürgen Klopp; Didier Deschamps; José Mourinho; Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri, entre los nombres más resonantes que se barajan.

El Real Madrid está plagado de estrellas

Pero más allá de los nombres rutilantes, hay algo que seduce particularmente al club: la capacidad de Scaloni para gestionar vestuarios repletos de estrellas. Y en el Real Madrid eso no es un detalle menor. Manejar figuras como Vinícius, Mbappé o Bellingham requiere algo más que táctica: exige liderazgo, cintura política y un perfil que el argentino ya demostró con la Selección. Por ahora, todo está en el terreno de las versiones. Lo cierto es que a 45 días del Mundial, Scaloni tiene la mira puesta en la Selección, pero en Madrid ya lo miran de reojo como el indicado para torcer el presente deportivo de la institución.