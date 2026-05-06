A 25 años de una noche eterna: salen a la luz fotos inéditas de la despedida de Diego Maradona en La Bombonera

Hay noches que no envejecen. Quedan suspendidas en la memoria colectiva como una postal imposible de borrar. Y la despedida de Diego Maradona en La Bombonera fue exactamente eso: una mezcla de fiesta, nostalgia, lágrimas y devoción popular que todavía late en la piel del fútbol argentino.

Salen a la luz fotos inéditas de la despedida de Diego Maradona en La Bombonera

Ahora, a 25 años de aquella jornada inolvidable del 10 de noviembre de 2001, un libro acaba de reabrir la puerta de esa noche mágica con un tesoro inesperado: fotografías inéditas que nunca habían sido vistas por el público. La obra fue presentada este martes en La Rural y reúne imágenes capturadas por el fotógrafo Jorge Luengo, el único autorizado por el propio Maradona para ingresar al campo de juego durante el homenaje.

Un privilegio absoluto que permitió retratar escenas íntimas y gestos desconocidos del Diez en una de las tardes más emotivas de su vida. Editado por Editorial Octubre y Librería Caras y Caretas, el libro funciona como una cápsula del tiempo. Allí aparecen abrazos, miradas, lágrimas y momentos que habían permanecido guardados durante un cuarto de siglo en el archivo personal de Luengo, quien acompañó a Maradona durante más de 20 años por distintos rincones del mundo.

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El fotógrafo acumuló cerca de 30.000 imágenes del Diez entre viajes, entrenamientos, encuentros privados y coberturas históricas. Pero estas fotos tenían otro valor. Eran las imágenes de una noche irrepetible. La presentación contó con la participación del periodista Víctor Hugo Morales como moderador y tuvo invitados de lujo como Fernando Signorini y Javier Vilamitjana, dos hombres muy cercanos al universo emocional de Maradona.

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El clima fue atravesado por la emoción desde el primer minuto. Porque hablar de aquella despedida es volver a uno de los capítulos más icónicos del deporte argentino. Esa noche, más de 50 mil personas colmaron La Bombonera para ver al ídolo con la camiseta azul y oro una vez más. Con 41 años y retirado oficialmente desde hacía cuatro temporadas, Maradona volvió a pisar el césped rodeado de estrellas mundiales.

El equipo homenajeado reunió futbolistas de la Selección Argentina y de Boca Juniors bajo la conducción de Marcelo Bielsa. Del otro lado aparecieron figuras internacionales como Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, Eric Cantona y René Higuita. Pero el verdadero espectáculo no estuvo en el resultado -6 a 3 para el equipo de Diego- sino en las emociones que desbordaron cada rincón del estadio.

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Antes de salir a la cancha, fiel a su estilo desafiante, Maradona había dejado una advertencia inolvidable para los periodistas: "Muchachos, no vayan a promocionar esto como mi despedida. Es un partido homenaje. Si dicen despedida, los boxeo a todos, uno por uno". Sin embargo, el propio Diego terminó entendiendo que esa noche era mucho más que un homenaje.

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En los últimos minutos del partido, jugando con la camiseta número 10 de Boca que llevaba "Román" en la espalda, el ídolo empezó a quebrarse emocionalmente. Las lágrimas aparecieron mientras el estadio entero lo ovacionaba de pie. En las tribunas, Doña Tota y Don Diego tampoco podían contener la emoción. Más tarde ingresarían Dalma y Gianinna para abrazarlo en el césped. Y entonces llegó la frase eterna.

Con la voz quebrada, frente a un estadio en silencio absoluto, Maradona pronunció las palabras que quedaron tatuadas para siempre en la historia popular argentina: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, la pelota no se mancha". El libro de Jorge Luengo vuelve justamente a ese instante. A la intimidad detrás de la frase, a los segundos previos, a las miradas perdidas y a la humanidad de un Diego vulnerable, lejos del personaje indestructible que el mundo había construido.

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La historia entre Luengo y Maradona también parece salida de una película. Se conocieron en 1995 en Punta del Este, en un encuentro tenso en el que Diego lo increpó por seguirlo con la cámara. Pero aquella fricción terminó convirtiéndose en amistad. Con el tiempo, el fotógrafo pasó a integrar el círculo de confianza del astro y se transformó en uno de los hombres que mejor logró capturar su costado más humano. "Para mí él era un cuadro con pies, como si fuera San Martín", dijo alguna vez Luengo sobre su amigo. Quizás por eso estas imágenes generan tanto impacto. Porque no muestran solamente a un futbolista. Revelan al hombre detrás del mito.