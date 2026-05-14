Di María explotó tras el escándalo entre Central y Racing: "Cómo molesta que el Interior pelee todo"

La clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura terminó convirtiéndose en una bomba de declaraciones cruzadas, sospechas arbitrales y un fuerte choque entre figuras de peso del fútbol argentino. Y en el centro de la escena apareció nada menos que Ángel Di María, que salió con los tapones de punta a defender al "Canalla" después de la furiosa reacción de Racing Club.

El descargo de Ángel di María

La victoria 2-1 de Central en el Gigante de Arroyito dejó a la "Academia" afuera del campeonato y con una bronca monumental por los fallos arbitrales. Pero lejos de apagarse con el pitazo final, la polémica explotó en redes sociales y terminó transformándose en una batalla discursiva entre Buenos Aires y el Interior. El primero en encender la mecha fue Diego Milito. El presidente racinguista no ocultó su enojo y lanzó una frase demoledora tras la eliminación: "Nos sentimos robados".

Y sumó: "El fútbol argentino no da para más, está roto". Milito también apuntó contra el ambiente dirigencial y aseguró: "Me miran de reojo porque no soy del ambiente. Invito a los dirigentes y jugadores a reconstruir nuestro fútbol". La furia en Racing tuvo como eje principal las decisiones arbitrales que dejaron al equipo de Avellaneda con dos jugadores menos en un partido caliente y cargado de tensión.

Central aprovechó la superioridad numérica y terminó sellando el pase a semifinales, aunque la discusión siguió mucho después del partido. Ahí apareció Di María. El campeón del mundo utilizó sus redes sociales para publicar un extenso y explosivo descargo donde mezcló críticas al periodismo porteño, denuncias de doble vara y una fuerte defensa de los clubes del Interior. "Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior", disparó el "Fideo".

Y conitnuó: "Nadie se hace cargo de por qué pierden" El rosarino dejó en claro que, para él, existe una mirada sesgada sobre lo que ocurre fuera de Buenos Aires. "De la cantidad de veces que Central fue perjudicado nadie dijo nada, pero hoy las decisiones son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Caretas", escribió con evidente enojo. Pero el mensaje no terminó ahí. Di María fue todavía más allá y apuntó directamente contra quienes impulsan cambios estructurales en el fútbol argentino.

Sin ir más lejos, se trató de un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia sectores vinculados a las SAD y a la conducción del fútbol nacional. "Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club", lanzó. Además, cuestionó el peso mediático de la Capital Federal y reivindicó el crecimiento de los clubes del Interior: "El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele".

Uno de los puntos más calientes del descargo tuvo que ver con el polémico gol de Alejo Véliz, jugada que desató una enorme controversia por una supuesta posición adelantada. "El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?", ironizó Di María. El mensaje terminó con una reflexión cargada de malestar sobre el clima que atraviesa el fútbol argentino y el regreso de figuras consagradas al torneo local.

Di María explotó tras el escándalo entre Central y Racing

Finalmente, el campeón del mundo sentenció: "¿Para qué quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina? ¿Para que digan que nos ayudan o que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta". Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y ya le pone temperatura a las semifinales. Rosario Central tendrá ahora una prueba de fuego: enfrentará este sábado a River Plate en el estadio Monumental en busca del pase a la gran final.