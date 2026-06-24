Manu, el nene que se volvió viral por escribirle una carta de cumpleaños a Messi: "Gracias por acompañar mi infancia"

En Miami, en Barcelona o en una esquina de Buenos Aires, este 24 de junio millones de hinchas del fútbol se unen para celebrar el cumpleaños número 39 de Lionel Messi. Y si algo quedó demostrado a lo largo de los años es que no existe edad para admirarlo, emocionarse con él y soñar con seguir sus pasos.

En la esquina de Humboldt y Cabrera, un nene de apenas ocho años se acercó a Olga y, sin rastros de vergüenza, decidió leerle una carta al capitán de la Scaloneta. Sentado junto a Leo Montero y con la camiseta de la Selección puesta, comenzó: "Querido Leo, te escribí una carta porque sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que te llegue".

Lionel Messi cumple 39 años

"No quería dejar pasar este día sin decirte lo mucho que significás para mí. Me llamo Manu, tengo 8 años. Soy un apasionado del fútbol y fanático tuyo", se presentó. Y enseguida explicó qué siente cada vez que lo ve jugar: " Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos son uno solo. Es como magia de verdad ".

Pero a Manu no lo conmueve únicamente el Messi que hace goles y levanta copas. Lo que más lo emociona es el hombre detrás del mejor futbolista del mundo: "Lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos: siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís aunque las cosas estén difíciles y, cuando ganaste el Mundial, lloraste igual que todos nosotros . Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena".

"Me da un orgullo enorme que seas argentino", continuó con una frase que representa el sentimiento de millones de personas. Después habló de su propio sueño: "Yo también juego al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande: quiero ser jugador profesional. Todas las noches, antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo. Pero no solo lo pido: también entreno mucho para lograrlo porque mis papás me enseñaron que con esfuerzo, trabajo y muchas ganas los sueños pueden hacerse realidad ".

En ese anhelo, Messi ocupa un lugar especial: "Muchas veces, cuando me imagino ese sueño, aparecés vos, porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad", expresó el pequeño, poniendo en palabras lo que tantas generaciones sintieron al ver al rosarino conquistar cada desafío que se propuso.

Lionel Messi es querido fuera y dentro de la cancha

Manu no solo sueña con convertirse en futbolista profesional. Como tantos otros hinchas, también anhela conocer a su ídolo: "Mi sueño es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy. Si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo: gracias por acompañar mi infancia . Cuando sea grande me voy a acordar de muchos goles tuyos, pero sobre todo me voy a acordar de la felicidad que me hiciste sentir".

Con apenas ocho años, Manu logró resumir en una carta lo que millones de argentinos sienten por Lionel Messi. Porque más allá de los récords, los títulos y los goles imposibles, el capitán de la Scaloneta se convirtió en alguien capaz de inspirar, emocionar y hacer creer que los sueños, por más lejanos que parezcan, pueden cumplirse: "Feliz cumpleaños, Leo. Que sigas cumpliendo sueños", cerró el nene, en un deseo que seguramente compartan hinchas de todos los rincones del mundo.