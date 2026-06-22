Flor Peña prepara una carísima venganza para Occhiato mientras sigue cosechando apoyo de colegas: "Fue una cacería de brujas"

Como consecuencia del escándalo por la fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, Flor Peña está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. Aunque la conductora pidió disculpas públicamente por haber difundido la información errónea, el conflicto con Luzu TV parece estar lejos de terminar.

Si bien Peña aseguró que fue ella quien decidió dar un paso al costado del canal tras el episodio, en Desayuno Americano sostuvieron que el manejo de la situación por parte de Nicolás Occhiato y su equipo fue desprolijo. "La desafectan públicamente y luego por un mensaje de texto. La informalidad de este proceso...", señalaron en el programa.

Nicolás Occhiato y Flor Peña

Esa situación habría llevado a la actriz a replantear su salida e incluso a evaluar un reclamo legal. "¿Qué va a reclamar Flor Peña? La totalidad del contrato más una compensación económica ", afirmaron.

Según explicaron, uno de los principales argumentos de la conductora sería que ella nunca eligió al equipo de producción que la asistía al aire. "Cuando a Flor la contratan, como en cualquier contrato, ella propone su equipo de producción. Acá le dijeron: 'No, vos sos conductora, Marley conductor y el equipo de producción lo pone la empresa'", detallaron.

En esa línea, Peña sostendría que hubo un trato desigual, ya que ni Marley ni los productores que le transmitieron la información por la cucaracha fueron desvinculados. Desde su entorno entienden que la decisión fue dirigida exclusivamente contra ella.

Mientras tanto, quienes salieron públicamente a respaldarla fueron Verónica Lozano y Leo Montero, que recientemente volvieron a conducir juntos en Olga, el canal de Migue Granados. Si bien la señal no se involucró directamente en la polémica, la reunión de la histórica dupla fue interpretada por algunos como un gesto de apoyo hacia la actriz.

En diálogo con Bondi, Lozano fue contundente: " Fue una cacería de brujas, donde se la trató con mucho desamor y falta de respeto ".

La conductora también recordó que la propia familia Messi decidió bajar el tono a la situación: "En definitiva, el receptor de ese mensaje erróneo, que fue su papá, dijo que estaba todo bien. Ahí es donde no me gusta que hacen leña del árbol caído", expresó, al tiempo que remarcó que Flor Peña pidió disculpas desde el primer momento.