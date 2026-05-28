Juanma Cerúndolo hizo historia en París: eliminó a Sinner y firmó el batacazo de Roland Garros

Cuando parecía que todo terminaba en una paliza lógica, Juan Manuel Cerúndolo encontró una grieta, se aferró a ella y terminó escribiendo una de las páginas más impactantes del tenis argentino reciente. En una tarde infernal de calor parisino y ante una Philippe-Chatrier repleta, el menor de los hermanos Cerúndolo eliminó al número 1 del mundo, Jannik Sinner, tras remontar dos sets abajo y ganar por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en la segunda ronda de Roland Garros.

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El italiano parecía encaminarse a una victoria rutinaria. Dominaba el partido, manejaba los tiempos y estaba 5-1 arriba en el tercer set, a apenas un game de liquidar el encuentro. Pero entonces todo cambió. El calor de más de 30 grados comenzó a hacer estragos y Sinner mostró signos evidentes de agotamiento físico. Perdió 11 puntos consecutivos, llamó al médico cuando el marcador estaba 5-4 y 0-40 con su saque y abandonó momentáneamente la cancha rumbo al vestuario. Allí nació otro partido.

Cerúndolo olió sangre y no perdonó. Apostó a alargar los peloteos, desgastar aún más al italiano y sostener un ritmo físico que jamás bajó. Del otro lado, el número 1 del mundo nunca volvió a ser el mismo. Juanma se quedó con el tercer set y después arrasó. El cuarto parcial fue un monólogo del argentino y el quinto terminó convirtiéndose en una fiesta inesperada para el tenis nacional. Tras más de tres horas y media de batalla, el porteño selló el triunfo más grande de su carrera.

La imagen final tuvo algo de incredulidad. Cerúndolo celebró, pero lejos de agrandarse eligió la humildad. "Tuve suerte. Puse lo mejor. Era 6-3, 6-2 y 6-1 para él el partido. No me animo a decir que le gané. Fue un tema más de él. Yo solamente cumplí", reconoció tras el encuentro. Lejos de aprovechar el golpe para lanzar una provocación, el argentino incluso se mostró afectado por el estado físico de su rival. "Siento pena por él y ojalá que se recupere. Es un fenómeno", agregó sobre Sinner, que ya había sufrido episodios similares este año en el Australian Open y en el Masters 1000 de Roma.

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El triunfo adquiere todavía más dimensión si se tiene en cuenta el recorrido reciente de Juanma. El campeón del Córdoba Open llegó a caer fuera del top 100 hace menos de un año y atravesó un duro proceso de reconstrucción física y mental para volver a competir en el máximo nivel. Hoy ocupa el puesto 56 del ranking y, tras este triunfo, se metería virtualmente entre los 50 mejores del mundo. Además del impacto deportivo, la victoria le aseguró un premio de 187 mil euros y 100 puntos clave para el ranking ATP. Pero sobre todo lo instaló definitivamente en el centro de la escena internacional.

La jornada perfecta para el tenis argentino tuvo otro capítulo especial con la clasificación de Francisco Cerúndolo a la tercera ronda. Mientras Juanma hacía historia ante Sinner, su hermano mayor derrotaba al francés Hugo Gaston y luego contó, entre risas, cómo vivió el bombazo familiar en pleno partido. "No sabía, no tenía ni puta idea. Entré a la cancha creo que set abajo y no sé si 3-1 o 4-1 abajo. Habíamos dicho con mi familia que se iban a dividir. Iba set iguales y miro arriba, pero mi familia no estaba ahí. Pregunto y me hacen: 'Dos sets a uno abajo'. Dije, bien, está luchando", relató Francisco.

Juanma Cerúndolo hizo historia en París

Y agregó entre risas: "Yo estaba en el cuarto set jugando, iba a la toalla y la gente me decía 'tu hermano está ganando'. Fue todo muy loco". Ahora, con Sinner eliminado y Carlos Alcaraz fuera del torneo por lesión, el cuadro masculino quedó completamente abierto. Novak Djokovic y Alexander Zverev aparecen como los grandes candidatos en un Roland Garros que ya perdió a dos de sus máximas figuras.