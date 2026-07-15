Villarruel rompió la diplomacia de Milei y agitó la previa contra Inglaterra: "Piratas usurpadores"

La interna en el corazón de La Libertad Avanza acaba de sumar un capítulo mundialista que promete dejar esquirlas. Mientras el presidente Javier Milei se esfuerza por mantener un perfil bajo y una distancia institucional "fría" respecto al partido de esta tarde, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió patear el tablero diplomático.

En una nueva y evidente diferenciación de su compañero de fórmula, Villarruel lanzó un mensaje incendiario en sus redes sociales, calificando a los británicos de la peor manera y dinamitando el intento del Ejecutivo de "despolitizar" la semifinal en Atlanta.

Victoria Villarruel

A horas de que empiece a rodar la pelota, la titular del Senado se desmarcó de la línea moderada que bajó desde Balcarce 50 y publicó un posteo que es puro fuego político. Sin vueltas, Villarruel apeló al sentimiento nacionalista más profundo, ignorando los pedidos de la FIFA y las advertencias de su propio Ministerio de Seguridad.

"Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", subrayó la Vicepresidenta, marcando una distancia sideral con la postura de "paz y administración" de Milei.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque... — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Y fue por más, uniendo el fútbol con la herida abierta de la guerra de 1982: "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", sentenció, en una frase que suena a desafío directo hacia adentro de la Rosada.

Sin asueto, con banderas censuradas

Esta "mojada de oreja" de Villarruel no es casualidad. Llega en un momento de tensión donde el Gobierno de Milei decidió no ceder ante nada:

Sin asueto . El Ejecutivo rechazó de plano el pedido de ATE para dar descanso a los trabajadores estatales desde el mediodía. Mientras los ministros verán el partido por su cuenta, la orden de Milei fue clara: no hay feriado ni cese de actividades .

. El Ejecutivo rechazó de plano el pedido de ATE para dar descanso a los trabajadores estatales desde el mediodía. Mientras los ministros verán el partido por su cuenta, la orden de Milei fue clara: . Censura de banderas . La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adhirió a la estricta medida de la FIFA que prohíbe el ingreso de banderas o remeras con la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" al estadio, calificándolas como "mensaje político".

🗣️ "No son medidas tomadas por nosotros ni por Inglaterra"



Alejandra Monteoliva explicó por qué el partido de mañana entre Argentina e Inglaterra es considerado de alto riesgo y aclaró que el operativo estará a cargo de la organización del evento.



📺 Con @cris_noticias pic.twitter.com/Tr26sk33qO — La Nación Más (@lanacionmas) July 14, 2026

Así als cosas, Villarruel se pone en la vereda del frente de los lúgubres hermanitos Milei pero también agita la gestión de solemnidad que Monteoliva quiere imprimirle al evento. Mientras el Presidente se encierra en Olivos con Karina para evitar "lecturas de utilización política", su Vicepresidenta se abraza a la épica maradoniana y malvinera para marcarle la cancha.

En Balcarce 50 el clima es de alerta máxima, pero no solo por el resultado. Se reforzó la seguridad en la embajada británica con 300 efectivos, tratándolo como si fuera un 2 de Abril, por miedo a represalias tras el partido. Mientras tanto, Javier Milei, que ya avisó que no estará en ninguna foto con la Selección y que "vaciará la sede" en caso de festejos en la Rosada, mira con recelo cómo Villarruel capitaliza el fervor popular que él prefiere esquivar.