Preocupación por Milagro Sala: la Corte IDH levantó las medidas de protección y advierten que su vida corre peligro

La situación de Milagro Sala entró en una fase de extrema incertidumbre y preocupación: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió levantar las medidas provisionales que protegían a la referenta de la Tupac Amaru desde el año 2017. La decisión, que llega tras un pedido expreso del gobierno de Javier Milei, deja a Sala en una posición de vulnerabilidad absoluta, justo cuando su cuadro de salud —tanto físico como mental— atraviesa su momento más crítico tras más de una década de encierro.

A pesar de haber puesto fin a la resolución que obligaba al Estado a garantizar condiciones especiales de detención, el tribunal internacional no fue indiferente al alarmante estado de la dirigente. En su fallo, la Corte IDH fue categórica al advertir que el riesgo no ha cesado.

Milagro Sala

"La medida no significa que el riesgo clínico haya desaparecido ni que la situación de la beneficiaria se encuentre plenamente estabilizada. Por el contrario, las constancias médicas y judiciales más recientes dan cuenta de una condición aún delicada, susceptible de agravamiento, que exige continuidad terapéutica y una especial diligencia por parte del Estado ", reza el documento oficial.

Sala lucha contra una condena firme de 15 años de prisión y contra su propio cuerpo, además de afrontar una depresión que se volvió asfixiante. Actualmente, la dirigente es atendida en La Plata por una trombosis venosa profunda y un trastorno depresivo persistente con síntomas psicóticos e ideación suicida.

Milagro Sala

Su estado empeoró drásticamente en el último tiempo, marcado por el dolor inconmensurable de haber perdido a su hijo, Sergio Cholque, y a su compañero de vida, Raúl Noro. Estos padecimientos mentales agudos, sumados a su cuadro clínico, hacen que cualquier intento de traslado a una cárcel común en Jujuy sea visto por su defensa como una sentencia de muerte encubierta .

La Corte IDH fundamentó su decisión en que Sala ya no es una imputada bajo prisión preventiva, sino una sentenciada, tras el fallo de la Corte Suprema de mayo de 2025: "Al haber cambiado la situación jurídica de la beneficiaria de imputada a sentenciada, ahora goza de las garantías propias de su estado y tiene la tutela de autoridades judiciales de ejecución de la pena a cargo de su situación", indicó el organismo, delegando la responsabilidad directamente en la justicia interna.

Milagro Sala y Raúl Noro

Sin embargo, para su médico personal, Jorge Rachid, la realidad es mucho más grave y denunció una "persecución" constante y aseguró que Milagro "vive disparando una sintomatología que asusta". Ante la gravedad de los hechos y el temor a un retroceso en sus condiciones de detención, Rachid brindará una conferencia de prensa mañana a las 12 horas para exponer los detalles médicos y exigir su inmediata liberación por razones humanitarias.

La vida de Milagro Sala pende hoy de un hilo judicial y médico. Mientras la política debate su condena, su salud se apaga en medio de un escenario donde, según advirtieron sus abogados, cualquier paso en falso del Estado "comprometería directamente su vida".