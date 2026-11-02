La Hache y Yellowrose unen fuerzas para competir en Tortugas y Palermo

La Hache Polo Team y Yellowrose Polo Ranch anunciaron una alianza para competir en el Abierto de Tortugas y en el Abierto Argentino de Polo de Palermo, dos de las competencias más prestigiosas del calendario internacional de este deporte.

La nueva formación estará integrada por Hilario Ulloa (9 goles de hándicap), Carlos María Ulloa (8), Benjamín Panelo (8) y Tomás Panelo (9). Con un total de 34 goles, el equipo reunirá a dos parejas de hermanos bajo una misma camiseta, combinando experiencia, talento y una fuerte tradición familiar vinculada al polo de alto nivel.

El equipo de La Hache disputará la final del 86° Abierto de Tortugas contra La Natividad-La Dolfina, y llevará en la camiseta a Yellowrose Polo Ranch como patrocinador principal. La unión representa una apuesta deportiva con la mirada puesta en el Abierto de Palermo, el torneo más importante del polo argentino y uno de los máximos escenarios de este deporte a nivel mundial.

Fundado en 1996 en Punta del Este por Jorge "Corcho" Rodríguez, Yellowrose Polo Ranch se ha consolidado como un referente del polo internacional. Desde 2021, la organización también desarrolla sus actividades en Argentina, promoviendo encuentros que combinan el deporte de alto hándicap con la música y la solidaridad. Sus tradicionales eventos benéficos han convocado a destacados polistas y contribuido a recaudar fondos para diferentes causas sociales.

Por su parte, La Hache nació hace más de una década en General Rodríguez y comenzó a competir en el máximo nivel del polo argentino en 2022. Desde entonces, ha sostenido un crecimiento deportivo y organizativo basado en el trabajo, la preparación y el compromiso colectivo. La conquista del Abierto de Tortugas 2024 representó uno de los principales hitos de su trayectoria y consolidó sus aspiraciones de mantenerse entre los protagonistas de la Triple Corona.

La alianza entre ambas organizaciones abre una nueva etapa que trasciende lo estrictamente deportivo. El encuentro de los hermanos Ulloa y Panelo reúne a dos familias profundamente vinculadas al polo, con trayectorias complementarias y una ambición compartida: conformar un equipo competitivo, capaz de enfrentar a los mejores exponentes del circuito internacional.

Con esta unión, La Hache y Yellowrose buscan consolidar un proyecto que combine excelencia deportiva, tradición familiar y compromiso social, reafirmando su apuesta por el crecimiento y la proyección del polo argentino en sus competencias más emblemáticas.