Por qué Antonela Roccuzzo canta contra Inglaterra y la mamá de Alexis Mac Allister prefiere quedarse sentada

A horas del esperado cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, una declaración de Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister, se volvió viral y desató un intenso debate en las redes sociales.

La mujer explicó por qué nunca acompaña uno de los cánticoss más emblemáticos de la hinchada argentina: "El que no salta es un inglés".

La Scaloneta se prepara para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Lejos de tratarse de una cuestión futbolística, Silvina reveló que su postura está relacionada con el profundo vínculo que su familia construyó con Inglaterra durante la etapa en la que Alexis jugó en la Premier League.

En una entrevista con Radio Mitre, recordó que se mudó junto a su hijo cuando comenzó su carrera en el fútbol inglés y admitió que aquella experiencia cambió por completo la imagen que tenía del país: "Yo decía, en mi ignorancia, que ojalá nunca nos tocara vivir en Inglaterra. Pero cuando la conocí cambió todo . Pensé que me iba a encontrar con gente fría y fueron muy educados y respetuosos. Nos recibieron de la mejor manera", expresó.

Polémica antes de Argentina-Inglaterra: la confesión de la mamá de Alexis Mac Allister que sorprendió a los hinchas

Luego explicó el motivo por el que evita sumarse al tradicional cántico de la tribuna argentina: "Mi nieta nació en Inglaterra. Así que cuando todos cantan 'el que no salta es un inglés', yo me quedo sentada con ella . No puedo decir lo mismo. En ese sentido, no me acoplo a eso", contó entre risas.

Sus declaraciones llegaron pocos días después del mensaje que había dado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido, donde pidió vivir el encuentro únicamente como un evento deportivo y dejar de lado cualquier tipo de rivalidad ajena al fútbol.

Antonela Roccuzzo, la contracara

Sin embargo, las palabras de la madre del mediocampista no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron una ola de comentarios en las redes sociales. Muchos usuarios la cuestionaron y hasta la compararon con Antonela Roccuzzo, quien suele vivir cada partido de la Selección con una intensidad que queda reflejada en las tribunas.

Por suerte la que entendió el rol que ocupaba lo entendió a perfección. Todas las que siguen no nos interesa. https://t.co/ZjrydJEywF pic.twitter.com/Gk5096BW43 — Agus (@Bauzism0) July 14, 2026

De hecho, durante este Mundial volvió a viralizarse un video en el que la esposa de Lionel Messi acompaña con entusiasmo a los hinchas argentinos. En las imágenes se la ve cantar y saltar al ritmo de " Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés ", además de protagonizar otros gestos que reflejan cómo vive cada encuentro, como cuando se la vio arrodillada rezando en pleno estadio en uno de los partidos más complicados de la Scaloneta.

La diferencia entre ambas actitudes reavivó el debate en las redes sociales en la previa de un duelo cargado de historia, aunque tanto desde el entorno de la Selección Argentina como desde el cuerpo técnico insisten en que el enfrentamiento con Inglaterra debe quedar exclusivamente dentro de la cancha.