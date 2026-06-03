Ni para ahorrar ni para vacaciones en familia: en qué invertirán el aguinaldo los argentinos endeudados

En la Argentina de hoy gobernada por las fuerzas del cielo de Javier Milei, el aguinaldo, esa bocanada de aire fresco que solía traer consigo promesas de vacaciones soñadas o algún que otro lujo largamente postergado, se convirtió en un salvavidas para evitar ahogarse en el mar de deudas.

Según un informe de la consultora Focus Market, la mayoría de los argentinos destinará este ingreso extra a pagar deudas. Sí, leyó bien: deudas. Ningún disfrutar del fruto del esfuerzo del trabajo... esa peli ya está disponible en la Argentina "libre" de La Libertad Avanza.

Javier Milei en el Latam Economic Forum

El estudio, basado en 3.575 casos en todo el país, deja un panorama desolador: el 23,5% de los encuestados confesó que usará el aguinaldo para cancelar o reducir compromisos financieros. En palabras del economista Damián Di Pace, esta tendencia refleja "la macro en la micro". Traducido al idioma de los trabajadores de a pie: la economía nacional está tan destruida que las finanzas personales no tienen más remedio que seguir el mismo camino.

Di Pace lo explica con claridad: "Tuviste una suba de tasa, aceleración de la inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario". Y, con semejante combo explosivo, ¿quién puede pensar en ahorrar o, peor aún, en tomarse unos días de vacaciones en familia? Apenas un 10,3% de los encuestados planea usar su aguinaldo para vacaciones. ¡Un lujo casi exótico en los tiempos que corren!

Datos de Focus Market

Por si fuera poco, el informe revela que el segundo destino más común para el aguinaldo será la compra de dólares (17,8%); en ésta línea y según Di Pace, "el dólar continúa funcionando como refugio psicológico y financiero frente a cualquier expectativa de volatilidad cambiaria futura".

En cuanto al ahorro a corto plazo, la situación es aún más risible: apenas un 0,9% destinará su aguinaldo a un plazo fijo, mientras que las billeteras digitales y cuentas remuneradas apenas alcanzan el 3%. Ahorrar en oro es una opción para el 2,4%, y el stockeo de compras de supermercado es de un miserable 1%.

El aguinaldo más triste del mundo

Mientras tanto, los bancos y las billeteras virtuales también sufren el impacto del endeudamiento: muchas entidades están refinanciando créditos para recuperar algo de lo prestado. Y como si esto fuera poco, organismos como ARBA y ARCA no tienen piedad: aumentaron controles y embargos sobre contribuyentes con deudas. "ARBA está fuerte", ironizó Di Pace... al parecer, alguien tiene que pagar los platos rotos.