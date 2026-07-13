YPF inauguró una nueva Estación de Cercanía en el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi y recuperó un servicio clave para Villa Traful

YPF inauguró una nueva Estación de Cercanía (ECER) Confluencia sobre la Ruta Nacional 237, en uno de los principales accesos a Villa Traful y dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, con el objetivo de restablecer un servicio esencial que había desaparecido de la zona hace siete años. La apertura representa la recuperación de un punto de abastecimiento estratégico para uno de los corredores turísticos más transitados de la Patagonia, que permanecía sin oferta de combustibles desde 2018 y obligaba a residentes y viajeros a recorrer decenas de kilómetros para cargar nafta o gasoil.

La nueva estación está ubicada en un predio del Automóvil Club Argentino (ACA), desde donde vuelve a ofrecer una alternativa de cercanía para quienes transitan el circuito que une Neuquén, Villa Traful, Bariloche y otros destinos de la cordillera. El proyecto fue desarrollado de manera coordinada entre YPF y la Administración de Parques Nacionales, que trabajaron en conjunto para habilitar la operación dentro de un área de alto valor ambiental y turístico.

YPF despliega su modelo de Estación de Cercanía en el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi

La ECER Confluencia Traful funciona bajo un formato modular de rápida implementación, un modelo que la compañía viene impulsando para ampliar la cobertura de servicios en localidades y corredores donde una estación tradicional resulta más difícil de instalar. Además, toda la operación se encuentra monitoreada de forma remota desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) de YPF, lo que permite supervisar el funcionamiento de la estación en tiempo real.

En cuanto a la oferta de servicios, el nuevo punto de abastecimiento comercializa Infinia Nafta e Infinia Diesel, acepta pagos electrónicos, la App YPF y códigos QR. También ofrece conexión WiFi, inflado de neumáticos, una selección de productos para los viajeros y lubricantes de la compañía. Otro de los aspectos destacados por la empresa fue el impacto económico del proyecto en la comunidad. Para la puesta en marcha de la estación se priorizó la contratación de trabajadores y proveedores de Villa Traful, con el objetivo de generar empleo y fortalecer la actividad económica local.