El financiamiento universitario fue la mancha en una noche que el Gobierno pensaba festejar de punta a punta. Tras una sesión maratónica en Diputados, el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2027. Sin embargo, en el tramo final la oposición le torció la mano en la votación más sensible: las partidas para las universidades nacionales quedaron fijadas según el reclamo de los rectores, no según la cifra que proponía la Casa Rosada.

El resultado general fue favorable para La Libertad Avanza. Después de más de 15 horas de debate, el proyecto obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, a las tres y media de la madrugada. Fue la tercera victoria consecutiva del día para el Gobierno: antes había festejado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la misma Cámara y la suspensión de las PASO en el Senado.

Marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La pulseada se concentró en el artículo 11, incluido dentro del capítulo 2. En su última versión, el oficialismo asignaba 7,35 billones de pesos a las casas de estudio, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigía 11 billones, es decir, un 50% más. Antes de la votación, la secretaria parlamentaria de LLA, Silvana Giudici, ya resignada, advirtió: " Esto rompe con el equilibrio fiscal ".

Primero se votó el capítulo del dictamen de mayoría, que cayó con 121 votos afirmativos y 130 negativos. Esa derrota habilitó el tratamiento del artículo equivalente del dictamen de minoría, que replicaba punto por punto el pedido de los rectores. Ese texto se aprobó con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones, y así las universidades quedaron con 11 billones de pesos en la media sanción.

Silvana Giudici

La media sanción no garantiza los 11 billones. El Presupuesto pasa ahora al Senado, donde el oficialismo podría intentar recuperar su versión original. Si la Cámara alta introduce cambios, el texto deberá volver a Diputados; además, el Poder Ejecutivo conserva la herramienta del veto parcial una vez sancionada la ley. Por ahora, los rectores ganaron una batalla, y la definición se juega en el Senado.

La desfinanciación fuera de las aulas

La victoria opositora no cambia el resto del Presupuesto 2027, que mantiene fuertes recortes en otras áreas:

Vivienda y Urbanismo, cae 21,7% respecto de 2026 Agua y Alcantarillado, desciende 12,9% Subsidios a la energía, bajan 25,2% en términos reales, el principal foco de ahorro fiscal Subsidios al transporte, retroceden 16,2% real, lo que traslada una mayor porción del costo a las tarifas Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, sufre un recorte real del 10,7% Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cae 13,7% Ciencia y Tecnología, vuelve a figurar entre las áreas con fuertes ajustes

El contraste está en Defensa. Es la función con mayor expansión interanual, con un incremento real proyectado del 31,5% respecto de 2026, mientras se achican los fondos para la niñez, la vivienda y el trabajo.