Ni uno, ni dos, ni tres: se necesitan 8 salarios mínimos para sobrevivir en la Argentina de Milei

Argentina atraviesa una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente.Se trata de un fenómeno más preocupante: la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida. Hoy, en el país gobernado por Javier Milei, un trabajador necesita ocho salarios mínimos para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. El dato alarmante fue revelado por un informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

Según el FreSU, el ingreso necesario para garantizar una vida digna en el país asciende a $2.802.755 mensuales, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se ubica apenas en $357.800 . Esto significa que un trabajador promedio necesita el equivalente a ocho salarios mínimos para cubrir lo básico.

Javier Milei

El SMVM actual no solo está muy por debajo de las necesidades reales, sino que alcanza su punto más bajo en la historia económica reciente del país. De acuerdo con el FreSU, este ingreso está un 20% por debajo del valor que tenía en los años '90 y es un 60% inferior al que regía antes del gobierno de Mauricio Macri.

Además, los salarios reales cayeron por sexto mes consecutivo, con una pérdida acumulada del 3,6% desde agosto de 2025. En términos históricos, esta caída es comparable a los peores momentos económicos de la última década, como el primer semestre de 2018 o el inicio de la pandemia en 2020.

Mauricio Macri

El informe del FreSU desglosa la llamada Canasta Básica del Trabajador, calculada en base a datos oficiales del Indec pero ajustada a la realidad que enfrentan las familias argentinas. Según este análisis, los $2.802.755 necesarios para vivir dignamente se distribuyen de la siguiente manera:

Alimentación adecuada. $638.088 Vivienda digna. $549.525 Educación. $247.664 Vestimenta. $143.002 Salud. $340.242 Transporte, esparcimiento y vacaciones. $575.931 Previsión social. $308.303

Estos son los siete derechos básicos que consagra la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, pero que para millones de argentinos quedaron reducidos a un sueño lejana y por estos días inalcanzable.

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El deterioro no es un fenómeno nuevo, pero se profundiza drásticamente bajo el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Según el informe del FreSU, desde la llegada de Milei al poder, los trabajadores argentinos perdieron más de 58 billones de pesos en poder adquisitivo, lo que equivale a una caída promedio de más de $2,2 millones por trabajador en el sector privado y casi $12 millones en el sector público.