El cierre de Puma en Chamical cayó como un mazazo en el interior riojano. Cincuenta trabajadores se quedaron sin su fuente de trabajo después de que representantes de la empresa comunicaran, el martes 24 de noviembre, el cese definitivo de la planta, en una reunión de urgencia con autoridades de la Secretaría de Trabajo y dirigentes del sindicato del sector. En una localidad pequeña, cada puesto perdido se siente en la mesa de una familia, en el almacén del barrio y en la escuela de los chicos y chicas.

Detrás de la cifra hay vidas enteras dedicadas a la misma fábrica. El trabajador con menos antigüedad lleva 20 años en la firma ; varios de sus compañeros superan las tres décadas. Son hombres y mujeres que empezaron jóvenes, que vieron crecer la planta y que ahora, a una edad en la que conseguir otro empleo se vuelve cuesta arriba, deben empezar de cero.

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, confirmó a Radio La Red La Rioja que el establecimiento dejará de funcionar de manera definitiva. Según explicó, la compañía se comprometió a pagar el 100% de las indemnizaciones y una gratificación extraordinaria del 20% adicional . Los acuerdos, detalló, se formalizarán con el acompañamiento de la Secretaría.

Puma cierra su planta de Chamical y 50 familias de La Rioja quedaron en la calle

Para la funcionaria, las causas están claras: la apertura de las importaciones y la caída del consumo. Espinosa sostuvo que el problema no es exclusivo de La Rioja, sino que golpea a distintos sectores productivos del país, en especial a las industrias textil y del calzado, que compiten en desventaja con productos que llegan del exterior.

La magnitud de la caída se mide en números. Según Espinosa, Puma llegó a tener casi 1.000 trabajadores en la provincia durante 2023, después de una etapa de recuperación y expansión y desde entonces, la empresa aplicó retiros voluntarios y otras formas de desvinculación. En julio de este año, por ejemplo, veintitrés trabajadores de la empresa Puma fueron despedidos de la planta que la firma posee en la provincia de La Rioja. La planta de la capital riojana, que trabajaba en tres turnos, hoy funciona con uno solo.

El caso se suma a un panorama provincial cada vez más lúgubre. La funcionaria estimó que desde 2024 cerraron alrededor de 15 empresas en La Rioja y que en el Parque Industrial se perdieron cerca de 3.000 puestos de trabajo. A eso se agrega el reclamo de los despedidos de Colortex, que denuncian demoras en el cobro de sus liquidaciones finales.

Puma cierra su planta de Chamical y 50 familias de La Rioja quedaron en la calle

Para los 50 operarios de Chamical, la próxima salida ya no será en la línea de producción sino en una oficina de la Secretaría de Trabajo, donde firmarán el cierre de una vida laboral.