Santiago del Estero logró la mayor caída de pobreza del país y alcanza su nivel más bajo en 20 años

La pobreza en Santiago del Estero registró una fuerte caída en los últimos 20 años y alcanzó, en 2025, uno de los niveles más bajos desde que se tienen registros comparables. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el indicador pasó de 48,1% en el segundo semestre de 2005 a 29,4% en igual período de 2025, lo que representa una baja de 18,7 puntos porcentuales, equivalente a una contracción del 39%.

Alcanzó, en 2025, uno de los niveles más bajos desde que se tienen registros comparables.

El descenso fue aún más pronunciado en la indigencia. En ese caso, el indicador cayó de 18,4% a 3,8% en el mismo período, con una reducción de 14,6 puntos porcentuales. En términos relativos, implica una caída del 79%, lo que ubica a la indigencia actual en menos de una quinta parte de la registrada dos décadas atrás. Los datos oficiales también reflejan una evolución positiva en el corto plazo.

Entre el segundo semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025, casi 80 mil personas dejaron de ser pobres en la provincia, mientras que cerca de 21.000 hogares salieron de esa condición. Ese desempeño posicionó a Santiago del Estero como la jurisdicción con mayor reducción porcentual de la pobreza a nivel nacional en el último año, con una mejora del 19,2%. Ninguna otra provincia mostró una caída superior en ese período.

A partir de estos resultados, el distrito se ubicó además entre los de menor incidencia de pobreza en el país, ocupando el cuarto lugar en el ranking nacional. Incluso, según la medición, presenta niveles inferiores a provincias como Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Desde el gobierno provincial vinculan esta evolución a una combinación de políticas sostenidas en el tiempo. Entre ellas, destacan la recomposición salarial, los programas de incentivo al consumo, el impulso a la construcción y la obra pública, y el apoyo a sectores productivos locales.

El indicador pasó de 48,1% en el segundo semestre de 2005 a 29,4% en igual período de 2025

De acuerdo con esa mirada, la recomposición de ingresos permitió sostener el poder adquisitivo tanto en el sector público como en el privado, mientras que los programas de consumo contribuyeron a mantener el nivel de actividad comercial. En paralelo, la obra pública y la construcción fueron señaladas como motores de empleo, y el respaldo a la producción local como un amortiguador frente a la caída del mercado interno. Estas medidas se enmarcan, según la administración provincial, en una política de "cuentas ordenadas", que habría permitido evitar un deterioro mayor de los indicadores sociales en un contexto económico adverso.

Santiago del Estero, la provincia con mayor reducción de la pobreza en el último año

La información surge del informe del INDEC sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en los 24 aglomerados urbanos del país. En el caso de Santiago del Estero, que registra mejor reducción pobreza que en provincias como Mendoza, San Juan, San Luis o Santa Fe, la medición se basa en los conglomerados de Capital y La Banda, a partir de los cuales se construyen los indicadores provinciales. La comparación histórica y los datos más recientes muestran, así, una tendencia descendente en ambos indicadores, con una aceleración en el último año que posiciona a la provincia como uno de los casos destacados dentro del mapa social argentino.