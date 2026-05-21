Silbidos, bronca y ¿reconciliación? Fito Páez dividió al Movistar Arena con su ópera rock

Fito Páez volvió a demostrar que no sabe jugar a lo seguro. En una época donde gran parte de los recitales parecen diseñados para satisfacer algoritmos de nostalgia y karaoke colectivo, el rosarino decidió hacer exactamente lo contrario: poner a prueba a su público. Y el resultado fue explosivo. El cuarto show del "Sale el Sol Tour" en el Movistar Arena terminó convirtiéndose en una montaña rusa emocional con silbidos, enojo, ovaciones, discusiones en redes sociales y un Fito desafiante, sensible y provocador al mismo tiempo. Después de haber agotado funciones el 19 y 20 de marzo y el 10 de abril, el músico regresó al Arena con una jugada inesperada: interpretar completo "Novela", su nuevo disco conceptual de 25 canciones, una especie de ópera rock que comenzó a escribir en los años 80 y recién vio la luz en 2025.

La decisión ya había sido anticipada por el propio artista en redes sociales. "¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no?", dijo en un video que subió horas antes del show. Allí admitió que la idea había provocado un "panic attack general" en su equipo, aunque aclaró que igual seguiría adelante. "Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo", expresó. Pero una parte importante del público no parecía compartir el entusiasmo.

Durante más de una hora, Fito Páez presentó las canciones de "Novela" en orden, unidas por relatos de la actriz Lorena Vega. Mientras algunos seguían atentos la historia, otros comenzaron a desconectarse lentamente entre salidas al sector gastronómico, charlas y miradas de desconcierto. La tensión fue creciendo canción tras canción. En redes sociales empezaron a aparecer comentarios lapidarios de asistentes furiosos por no escuchar los hits esperados.

De hecho, un usuario escribió: "Vine a ver a Fito Páez. Se le ocurrió tocar 'Novela', una fumada que se le ocurrió de 25 canciones". Otro fue todavía más duro: "Boludeando a la gente toda la noche en el Arena. Una hora de una especie de ópera rock infantil plagada de melodías ya oídas. Luego se dedicó a destratar al público porque no le gustó su ópera bodrio. Nos fuimos antes. Fito se fue silbado, increíble". "Vinimos a ver a Fito Páez, hace 50 minutos que está tocando un disco nuevo que nadie conoce y que es lisérgico. La gente se quiere matar y yo también", publicó otra espectadora.

Parte del público reaccionó con enojo, hubo abucheos y Fito respondió desde el escenario.

Los silbidos finalmente llegaron desde algunas plateas antes del cierre de la obra. El clima se puso espeso. Y Fito lo percibió inmediatamente. Cuando regresó al escenario para comenzar la parte más clásica del recital, el músico ya tenía otra energía. Después de interpretar "El amor después del amor", miró directamente hacia el sector desde donde habían salido los abucheos y desafió al público. "Canten más fuerte, man. No te escucho nada. Más fuerte", lanzó con tono de pelea callejera.

Minutos después, sentado al piano para tocar "Al lado del camino", decidió hablar directamente sobre el conflicto. "Yo amo, no sé odiar. Y me gusta compartir todo. Todo, es todo", dijo. Y enseguida dejó una frase que resumió el espíritu de la noche: "Menos, muchaches, menos. Porque está bueno todo, el polvo está bueno lento también. Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo".

La declaración funcionó como un punto de quiebre. Desde ahí comenzó una catarata de clásicos que terminó reconciliando al artista con gran parte del estadio. "La rueda mágica", "Circo Beat", "Brillante sobre el mic", "Ciudad de pobres corazones", "A rodar mi vida" y "Mariposa Technicolor" transformaron el Arena en un coro gigante. "Fito la dio vuelta nomás. Mirá si no la iba a dar vuelta", escribió un fanático en redes. Otro defendió al rosarino: "Lo de abuchear o enojarse con Fito es insólito, él avisó lo que iba a hacer".

Parte del público reaccionó con enojo, hubo abucheos y Fito respondió desde el escenario.

Lo cierto es que Fito Páez sigue siendo uno de los pocos artistas masivos capaces de incomodar a su propio público aun teniendo todos los hits necesarios para ir a lo seguro. Lejos de construir un show automático, eligió arriesgarse, desafiar expectativas y poner una obra nueva en el centro de la escena aun sabiendo que podía generar rechazo. Y probablemente eso haya sido exactamente lo que más disfrutó.

Cerca del final del concierto, el rosarino gritó: "Cómo te quiero Buenos Aires, sabés cómo te conozco". Horas después, ya desde sus redes sociales, terminó de ponerle palabras a la experiencia. "¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca", escribió. Y describió el show como una mezcla de "amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo".

Parte del público reaccionó con enojo, hubo abucheos y Fito respondió desde el escenario.

Finalmente, resumió su relación con la ciudad con una frase tan caótica como la propia noche: "Me encantás Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada". Con una nueva fecha anunciada para el 29 de junio, el "Sale el Sol Tour" sigue adelante. Pero difícilmente otra función logre condensar tantos climas, tensiones y emociones como esta: una noche donde hubo bronca, desconcierto, silbidos, clásicos, provocación y reconciliación. Una noche incómoda, intensa y completamente fiel al universo de Fito Páez.