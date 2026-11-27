YPF inauguró una nueva estación YPF Black operada por CM Combustibles en la ciudad de Gualeguaychú, consolidando un nuevo hito en la transformación de su red de estaciones de servicio. Se trata de la séptima estación YPF Black del país y la segunda desarrollada junto a un operador de la red.

"La apertura de esta nueva YPF Black en Gualeguaychú representa un paso más en nuestra estrategia de seguir evolucionando la propuesta de valor de nuestras estaciones de servicio. Buscamos ofrecer una experiencia diferencial, con espacios modernos y una oferta gastronómica de primer nivel, acompañando las nuevas demandas de nuestros clientes", afirmó Francisco Mangiarotti, Director de Retail de YPF.

La inauguración contó con la presencia del Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el Intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo. En representación de YPF participaron Guillermo Garat, Vicepresidente de Relaciones Institucionales; Gustavo Gallino, Vicepresidente de Infraestructura y Francisco Mangiarotti, Director de Retail.

Durante la jornada, las autoridades provinciales, municipales y de la compañía realizaron una recorrida por la estación de servicio, donde conocieron las instalaciones y las nuevas propuestas que distinguen al formato YPF Black.

"Para mí particularmente significa muchísimo, en el comité ejecutivo de YPF hay dos entrerrianos y uno de ellos soy yo. Personalmente es un orgullo que se pueda hacer acá. Las estaciones de servicio son el vínculo de YPF con la gente, es la imagen de YPF y es la argentinidad al palo. Que se haya hecho en Gualeguaychú es una satisfacción muy grande", concluyó Gustavo Gallino, Vicepresidentre de Infraestructura de YPF.

Bajo el concepto "Más que una estación, un destino", YPF Black integra combustibles, gastronomía, conveniencia y servicios en una propuesta diferencial diseñada para las nuevas necesidades de los consumidores.

"Quiero agradecer a los que estación de servicio, a las autoridades de YPF que nos acompañan hoy y que también hacen posible esta inversión. Una estación de servicio de estas características emplea alrededor de 40 personas. Eso es lo más importante para nosotros, y estoy feliz de estar en esta inauguración que creo que es muy importante para la provincia y sobre todo para Gualeguaychú", declaro Rogelio Frigerio, Gobernador de la provincia de Entre Rios

"Tenemos empresarios muy serios que decidieron afrontar esta inversión tan importante. Esto da resultado por el trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal y el sector privado. Es lo necesario para que pasen este tipo de cosas positivas, como es la generación de trabajo, y no solo por los puestos de trabajo en sí, sino para la economía de la ciudad", sostuvo Mauricio Davico, Intendente de Gualeguaychú.

En noviembre, el modelo obtuvo el primer puesto en el premio Best Foodvenience Store in the World 2026 con su estación YPF Black Nordelta, ubicada en la provincia de Buenos Aires. La distinción destacó la propuesta gastronómica, la excelencia operativa y la experiencia diferencial ofrecida a los clientes.

YPF continúa expandiendo este formato en distintos puntos del país, con presencia en las provincias de: Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos. Con más de 1.600 estaciones de servicio y 1.250 tiendas FULL en todo el país, YPF lidera el desarrollo del retail energético argentino