YPF se suma al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) como nuevo medio de pago habilitado para acceder al reintegro en la compra de garrafas de gas.

En las proximas semnas, los usuarios que estén inscriptos en el programa podrán recibir el beneficio de $9.593 por garrafa directamente al momento de la compra, utilizando APP YPF.

La incorporación se formalizó mediante la firma de una carta con el Gobierno Nacional, en un encuentro del que participó Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital.

Desde YPF señalaron que: "Sumarnos a esta iniciativa nos permite poner nuestras herramientas digitales al servicio de un beneficio concreto para miles de hogares. Buscamos que cada vez más personas accedan, de forma simple y directa, a las soluciones que necesitan".

Esta iniciativa busca facilitar alternativas de pago y aprovechar las herramientas digitales para que la asistencia llegue de manera más ágil y sencilla a quienes la necesitan.El beneficio contemplarà hasta dos garrafas por mes durante el período invernal y una por mes durante el resto del año.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Pueden inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), a través de subsidios-energia.argentina.gob.ar o de la aplicación Mi Argentina, los hogares que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- Tener ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.

- Contar con un integrante titular de un Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP.

- Tener un integrante que perciba la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

- Contar con un integrante titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

- El acceso a este beneficio es incompatible con la bonificación de gas por redes.

A través de APP YPF, seguimos incorporando servicios y soluciones que simplifican la vida cotidiana de las personas, ampliando las posibilidades de uso de nuestra plataforma y acercando nuevos beneficios a cada vez más usuarios.