Bandana confirmó los shows cancelados, pero habló de "un incumplimiento contractual" de la productora

Luego de que la productora ShowMax expusiera a la banda Bandana con sus bajos niveles de ventas para los shows en Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y asegurara que existía una "cancelación de manera unilateral por parte del artista", las ex Pop Stars reconocieron la situación y señalaron que se dio a partir "un incumplimiento contractual" hacia ellas. Además, revelaron que no quieren hacer más declaraciones públicas al respecto "por expresa recomendación" de sus asesores legales.

"Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas", comunicaron desde la banda en redes sociales. "Queremos aclarar que Bandana no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes", agregaron.

Bandana reconoció la cancelación de los shows, pero se desentendió de la devolución del dinero.

Según advirtieron, su "principal preocupación hoy es el público", pero se lavaron las manos en relación a la devolución de lo abonado por sus espectadores y espectadoras. "Esperamos que la producción informe, a la mayor brevedad, el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro íntegro de los importes abonados a todas las personas afectadas", solicitaron.

"Lamentamos profundamente no poder encontrarnos con ustedes en esta oportunidad. El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones y seguiremos honrando ese compromiso", aseguraron. Al mismo tiempo, remarcaron que por "expresa recomendación" de sus asesores legales, "y en resguardo del proceso en curso", no realizarán "más declaraciones públicas sobre este asunto". "Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y el afecto de todos ustedes. Esperamos reencontrarnos muy pronto. Bandana", cerraron.

ShowMax atribuyó la cancelación de los shows de Bandana por la baja venta de tickets.

ShowMax, la productora asociada en los tres espectáculos cancelados, con fecha del 17 y 18 de julio y 18 de septiembre, este sábado lanzaron un comunicado público en el cual explicaron la situación, y donde revelaron los bajos números de ventas que habían logrado hasta el momento. En Santa Rosa habían vendido 138 tickets sobre 2600 disponibles, en Bahía Blanca 747 sobre 1800 y en Paraná 147 sobre 1730.

"Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación, que no solo genera un daño a esta productora sino también a los fans que estaban ilusionados con el show. Solo nos queda analizar que la decisión quizás esté sostenida en la baja convocatoria de los mismos que oficialmente comunicamos", señalaron desde ShowMax.