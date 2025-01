Cata Gorostidi se hartó del hate y rompió el silencio: "Tengo una enfermedad"

A semanas de haber confirmado su separación, Cata Gorostidi preocupó a sus fanáticos por su cambio físico. Ante las cataratas de comentarios que recibía a diario, la joven se vio en la obligación de romper el silencio y dar explicaciones.

La ex participante de Gran Hermano posteó algunas fotos tanto en su cuenta de Instagram como en X y recibió muchísimos comentarios sobre su delgadez. En este contexto, habló con PrimiciasYa, y se sinceró sobre su salud: "Simplemente bajé de peso, mi índice de masa corporal está perfecto. No pasó nada extra para eso. Simplemente estoy más delgada pero saludable ", aseguró de entrada.

Cata Gorostidi se cansó del hate y habló de su problema de salud

En el mismo medio, la influencer explicó que al haber heredado la genética de su papá ex futbolista, al bajar un poco de peso ya se le "marcan los abdominales". Como profesional de la salud, la joven está al tanto de los índices que debe tener en cuenta a la hora de disminuir su peso; es así que aclaró que tanto el número que figura en la balanza como su índice muscular están en perfectas condiciones.

Al ver que las críticas sobre su cuerpo continuaban, Cata Gorostidi aprovechó el espacio en el stream de Telefe donde está semanalmente: "Te sacás una foto y tenés cien comentarios que te dicen '¡qué flaca!', 'anoréxica', 'asquerosa', 'inmunda'. Y cien comentarios de 'qué hermosa, pasá la dieta'", comenzó.

Cata Gorostidi es tendencia en X, ex Twitter, por su baja de peso.

"Un día, a los 17 años, me pesé y pesaba más. Entonces, empecé a bajar, bajar y bajar. El trastorno alimenticio tiene altos y bajos, por ahí estás muy mal o por ahí estás muy bien", explicó a corazón abierto y ahondó en detalles: "Yo tuve trastorno alimenticio y a los 18 años llegué a que me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola. Ahora, obviamente, estoy con psicólogos. La enfermedad no se cura así nomás", continuó la ex hermanita en el stream que conducen Diego Poggi y La Tora.