Andrea del Boca salió de GH y hay dudas sobre si fue por salud o por dinero: "No me dieron bien los resultados"

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano durante la tarde de este jueves fue una sorpresa a medias, luego de que un día antes la actriz asegurara que no saldría del reality sólo un día antes. Tras unos minutos en el confesionario, fue y les anunció a sus compañeras que algunos estudios médicos no eran positivos y que se debía ir de la casa más famosa del país. Mientras tanto crecen las versiones acerca de que todo se debió a que no cerró el cachet con Telefe, tras finalizar su primer contrato.

El conductor Ángel de Brito aseguró que Telefe ya tiene una "figura" para reemplazar a Andrea del Boca.

"Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria. En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego", reveló el canal en una placa que publicó en sus redes sociales.

La versión oficial, de que su salida fue por cuestiones médicas, tuvo un contraste por parte del periodista Nacho Rodríguez, quien cuestionó los motivos y aseguró que la salida se debió a que no cerró la partitaria con la señal. "Andrea Del Boca salió de la casa para renovar su nuevo contrato y cachet nuevo con las autoridades del canal ya que no pudo negociarlas en el confesionario porque le ofrecían lo mismo. Gran Armado a full", señaló el especialista en espectáculos.

Yanina Latorre cruzó a Laura Ubfal tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano.

A la teoría conspirativa se subió, en parte, la conductora de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre, quien cuestionó el aval que le dio a la versión oficial su colega Laura Ubfal. "Es verdad que Andrea del Boca salió de la Casa de Gran Hermano en ambulancia. La vieron tres médicos en estos días y estaba con temas intestinales y alta presión. Dejen de especular con otras cosas, realmente tiene problemas de salud", había escrito la panelista del reality. "Y, no te vas a poner en contra de la producción de GH", le retrucó la pareja de Diego Latorre.

El periodista Nacho Rodríguez aseguró que Andrea del Boca se fue de GH por un tema económico.

"Vení que no quiero hablar fuerte: no me dieron los resultados", aseguró Del Boca a sus compañeras tras salir del confesionario. A los pocos minutos salió del programa, a la espera que se defina si es temporal o permanente. Al mismo tiempo, el periodista Ángel de Brito aseguró en su cuenta de X (ex Twitter) que "Telefe ya tiene una nueva figura para entrar", por lo que la decisión estaría tomada.

La sorpresa fue porque sólo un día antes, desde el espacio del streaming del programa, Del Boca sostuvo sus intenciones de dar la pelea. "Seguramente muchos deben haber pensado, como los de acá, que yo en dos días me iba a ir, lamento decepcionarlos pero no me fui en dos días, en dos semanas y no me pienso ir. Mientras ustedes me sigan dando su apoyo seguiré estando acá. Gracias, porque en la placa pasada, que era positiva, sentí el apoyo", reconoció 24 horas antes de irse.