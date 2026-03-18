Nick Sícaro apuntó contra Andrea del Boca y confesó: "Viene fingiendo muy bien"

En apenas unos días, el ruido ensordecedor de Gran Hermano se transformó en silencio, en pensamientos que empiezan a ordenarse y en una realidad que, de golpe, vuelve a tener pausas. Nick Sícaro, el último eliminado, camina ahora entre dos mundos: el que dejó adentro, lleno de estrategias y alianzas, y el de afuera, donde todo se mira con otra claridad y también... con más crudeza.

Es que hay historias que no terminan cuando se apagan las cámaras y la de Nick no es solo la de un participante que quedó afuera antes de lo esperado, sino la de un pibe que apostó todo por un sueño, que jugó como sabía y que, incluso en la derrota, sigue buscando revancha. Con la emoción todavía a flor de piel y el duelo de la eliminación reciente, su relato mezcla bronca, análisis y una sensibilidad que atraviesa cada respuesta.

Nick Sícaro, el último eliminado de Gran Hermano

En diálogo con BigBang , el ex participante abrió su corazón y también su juego: defendió su estrategia, apuntó contra algunos de sus ex compañeros y dejó ver una historia personal marcada por la pérdida, pero también por el amor que lo impulsa.

—¿Cómo estás viviendo las primeras horas fuera de la casa?

— Ayer me pude acomodar un poco y procesar todo y hoy arranco un poco mejor ya enterándome un poco de la afuera.

—Durante las últimas semanas te estuvieron tildando de planta, ¿cómo te queda ese mote?

—Si te fijás, cómo arranqué en el juego, la primera placa no caí. La segunda, que fue placa-planta, tampoco caí. Después, el día que me voy, todos mis compañeros, se partió la casa por la pelea que tuve con Sol (Abraham), entonces, en ningún momento me sentí planta. Siento que el juego adentro de la casa lo hice muy bien y para el afuera tardó un poco porque yo tenía una estrategia, pero esta casa de Gran Hermano, todo vuela muy rápido, entonces siento que me ganó desde ese lado, pero en ningún momento me sentí una planta .

Según su testimonio, Nick Sícaro entró con una estrategia armada

—Dijiste que tenías una estrategia, ¿entraste con algo armado o lo fuiste viendo?

—Sí, obviamente entré pensando una estrategia, pero es como todo: entrás a jugar al partido y todo puede cambiar, entonces también fue especular un poco adentro de la casa, pero las primeras semanas, la primera placa, yo no quería caer en placa, porque ni adentro ni afuera te conocen, entonces podés salir.

Nick trató de explicar su estrategia, ya que quiere que el público la conozca pensando en una posible vuelta a la casa en un futuro repechaje: "Primero estuve en un grupo grande, después hice un subgrupo, tenía muchos aliados, armaba muchas placas y armaba muchas jugadas adentro de la casa, así que adentro de la casa siento que todo lo que hice lo hice de 10 ", explicó sobre el adentro.

Así como jugó para sus compañeros, según el ex hermanito el afuera también estaba en su mente: "Para lo que es afuera de la casa, quería por lo menos estar entre tres y cuatro semanas tranquilo, como para empezar a ajustar un poco la tuerca y levantar un poco vuelo. Jamás pensé que en esa placa positiva podía llegar a haber salido, por eso mi cara como de decepción o enojo, porque no entendía el por qué, tampoco me declaraba ni el mejor ni el peor".

Nick Sícaro quiere volver en el repechaje

—Sol festejó antes de irte en tu cara, ¿te pareció bien?

— Yo no lo hubiera hecho. Con Sol no es con la que mejor me llevaba ni tampoco tenía un problema, solamente que hay cosas que ella dijo que a mí no me gustaron, porque ella generalizaba mucho y metía a todos en la misma bolsa, entonces me sentía identificado. Yo no hubiera actuado como actuó ella porque después de que quedo eliminado viene a agarrarme de las manos y a decirme que es un juego, entonces si estás jugando un juego, seguí con tu juego y no hagas eso, porque se contradijo un poco ella.

— ¿La considerás una de las más falsas?

— Siento que es su juego, pero sí, es un poco falsa, no muestra mucho de su personalidad, siento que la mayoría de la casa, hasta su compañero Emma mostró ser más persona o pudo ser más empático y demás, y ella no.

Nick eliminado!!



Sol le festejo en la cara y la casa se enojó!



Que pensás???#GranHermano #GranHermanoAr #GH2026 pic.twitter.com/Wrwqo9rkVN — Valeria Natalia (@GHValeriaNat) March 17, 2026

— ¿Creés que alguien jugó peor que vos y sigue adentro?

— Sí, obvio, creo que hay varios participantes, fácil habían cinco que se tendrían que haber ido antes que yo.

— ¿Quiénes?

— Franco Poggio no venía jugando y tampoco venía armando estrategias o placas, siento que Zunino lo mismo. Zunino estaba jugando para Bryan pero él no tenía poder de decisión por él mismo, Martín Rodríguez también, Luana Fernández. Había varios que no tenían una estrategia, no tenían un juego, no te armaban una placa.

En este sentido, Nick dejó en claro que su eliminación lo tomó por sorpresa y no dudó en aniquilar a algunos de sus compañeros que quedaron dentro: "Edu juega para Emma y hace todo lo que dice Emanuel Di Gioia, o sea, hace un peón de Emma ."

El ex hermanito voló un poco y se comparó con el ganador del último GH: "Las chicas me comparaban con Tato a nivel estrategia, siento que hice muchas cosas y generé muchos aliados, hice muchas placas y eso por ahí no se vio, entonces ahí está mi pensar y decir, 'che, no puede ser que yo haya salido y el resto de estos chicos que te nombré no hayan salido antes que yo'".

Nick corría con la ventaja de conocer la exposición, ya que antes de ingresar a la casa más famosa del país ya tenía una vida pública: se dedicaba a la música, era youtuber y además acumulaba miles de seguidores en sus redes sociales.

— Venías del mundo de las redes, ¿eso influyó en tu manera de mostrarte?

— Yo quise dejar eso de lado cuando se me presentó la oportunidad de entrar en Gran Hermano, siento primero que es la tele y es algo distinto que yo nunca pude hacer... frené un poco mi vida... quise ponerme ese desafío y ese objetivo de estar adentro de la casa, y obviamente yo entré con ganas de ganarlo y sigo con el mismo pensamiento.

— ¿Te pesó que te vinculen con otros influencers como Ian Lucas?

— Sí, tengo muchos amigos conocidos de las redes y demás, en este caso Ian Lucas es mi mejor amigo, y yo no quería que me comparen ni por nada por el estilo, porque esto se trata de mí. Mi vida pasada la corrí a un costado... no quería que me tilden como 'ah, él afuera hace esto', 'es el amigo de...'.

Nick Sícaro habló de las comparaciones con Ian Lucas

Pero si hubo un momento en el que el juego quedó completamente en segundo plano, fue cuando Nick habló de su historia más íntima. Lejos de estrategias, placas y alianzas, apareció el costado más humano: el de un hijo atravesado por la pérdida, que encontró en su papá no solo una figura paterna, sino su mayor sostén emocional.

Sin filtros ni cálculos, su voz cambió y dejó ver una herida que sigue abierta, pero también un amor que lo acompaña incluso hoy, fuera de la casa.

— ¿Cómo era el vínculo con tu papá?

— El vínculo con mi papá es el mejor del mundo, mi viejo siempre fue el amor de mi vida, lamentablemente falleció en 2019, que fue lo peor que me pudo haber pasado. Siempre lo tengo muy presente, la relación con él era increíble, aparte mi papá era mi mejor amigo . El amor que él me daba es inexplicable.

—¿Qué te diría hoy después de GH? ¿Te apoyaría?

— Sí, yo creo que él siempre me apoyó... creo que a esta altura de mi vida él estaría súper contento. Me hubiera encantado poder disfrutarla con él, porque hubiera sido increíble. El día de mañana me encantaría formar familia y ser papá para poder transmitirle eso a mis hijos

— ¿Te quedó algo pendiente para decirle?

— Sí, muchas cosas, eso es una pregunta que uno se hace cuando un ser querido se va, pero no hay respuestas, no hay un porqué, es quedarte con lo mejor y pasar de página y quedarse con lo mejor. Yo me quedo con lo mejor de él, con todo el amor que me dio.

Nick le cuenta a Andrea sobre la muerte de sus padres:



"Lo de mi papá fue lo peor que me pasó en la vida, es el amor de mi vida"



"Me encantaría ser padre y tener ese amor de hijo/padre que tuve con el"#GranHermano pic.twitter.com/yfXtvYti5E — Valeria Natalia (@GHValeriaNat) March 14, 2026

El confesionario de BBN

Nick Sícaro se animó a jugar una última vez en el confesionario esta vez no para nominar, sino para hablarle a algún participante que sigue dentro de la casa. El primer eliminado eligió hablarle a Nazareno Pompei, Lolo Poggio y a Titi Tcherkaski: "Les diría que los quería mucho, que me parecen personas increíbles... que sé que son muy talentosos y muy fuertes y que les va a ir muy bien, y que nos vemos afuera."

— Con el diario del lunes, ¿qué les aconsejarías?

— Se ve todo muy distinto, yo lo único que estoy pensando en este momento es en el repechaje y volver a entrar a esa casa, ahora que lo ves de afuera, te das cuenta de un montón de cosas.

—¿Quién es el mejor estratega y quién está actuando?

—Siento que en estrategia Emma lo maneja muy bien, mantiene una cierta calma y sabe hablar muy bien. Entonces, por ese lado, Emma. Y después, la actriz Andrea Del Boca. Yo creo que ella viene fingiendo muy bien todo... es muy difícil sacarle la ficha.

Nick Sícaro no se fue en silencio: se fue con bronca, con preguntas y con una certeza que incomoda. Porque mientras algunos siguen adentro sin mover una ficha, él quedó afuera habiendo jugado o al menos, eso sostiene. Pero detrás de esa espina también hay algo más profundo como una historia que no se negocia, una ausencia que lo empuja y una revancha que ya empezó a construir.