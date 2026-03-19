¿Se va Pincoya de Gran Hermano?: fuerte denuncia contra la producción que desató el escándalo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada no es para cualquiera, y eso empieza a quedar cada vez más claro. Lejos de aquellas ediciones más "family friendly", donde todo parecía más cuidado y medido, esta nueva versión expone sin filtro quiénes pueden bancar la presión... y quiénes ya están pensando en salir corriendo.

En este contexto, algunos hermanitos están tardando en adaptarse a esta nueva dinámica y ya empiezan a aparecer los primeros deseos de abandonar la competencia.

Los participantes de Gran hermano fueron sancionados por complotar

Entre gritos, peleas y estrategias, el pasado miércoles, durante la gala de nominación, el "Big" tomó una decisión contundente: anuló todos los votos y envió a todos los jugadores a una placa positiva tras detectar complot y considerar que se habían excedido los límites.

En este contexto, hubo quienes consideraron la sanción injusta, ya que no todos participaron del complot. Una de las más molestas fue Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, quien expresó su enojo en una charla en la cocina con Daniela De Lucía: "Las cosas que han ido a denunciar no han ido a mayores", comenzó y luego, redobló la apuesta: " Es raro, siento que hay favoritismo ", dijo, mirando fijamente a la cámara como si hablara directamente con la producción: "Lo siento, tenía que decirlo".

🚨 [URGENTE] MÁXIMA DIFUSIÓN 👇



Pincoya hace una fuerte acusación contra la producción y minutos después le dice a Brian que quiere renunciar a #GranHermano



- @SANTIAGODELMORO tenemos puerta giratoria esta noche? Recordemos que a Keila la advirtieron por mucho menos pic.twitter.com/X4f4fVhjI1 — TRONK (@TronkNoOficial) March 19, 2026

El malestar de Pincoya no terminó ahí. Más tarde, en el living y en diálogo con Brian Sarmiento, dejó entrever una posible salida: "Ya estoy aburrida, me quiero ir". Su compañero coincidió: "A mí me pasó hace unos días".

La oriunda de Chile no se siente cómoda con las decisiones de la producción ni con los manejos dentro de la casa, por lo que estaría evaluando abandonar el reality. El clip se viralizó rápidamente y en redes sociales ya se especula con una posible salida por la puerta giratoria.

Tras continuas quejas, Keila Sosa fue expulsada por la puerta giratoria

Cabe recordar que en la edición pasada, Keila Sosa también atravesó una situación similar: sus constantes quejas fueron consideradas una falta de respeto y la producción decidió invitarla a retirarse por esa misma vía.

Ahora, la gran incógnita es ¿Pincoya realmente abandonará la casa o se trata de una estrategia para desestabilizar a sus compañeros?