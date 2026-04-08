Anna Chiara Del Boca dio detalles estremecedores y Biasotti, su papá volvió con una acusación explosiva

El lunes por la tarde, Andrea Del Boca cayó de boca al piso y tuvo que ser trasladada desde la casa de Gran Hermano al Sanatorio Las Lomas. En las últimas horas, su hija, Anna Chiara Del Boca, habló sobre la salud de su mamá.

Si bien médicamente se descartaron lesiones graves, la actriz habría confesado que su paso por el reality llegó a su fin y, tras recibir el alta, regresó a su casa, donde vive junto a su madre y su tía (quienes días atrás le habían enviado un video por Pascuas).

La caída de Andrea Del Boca en GH

En este contexto, Anna habló con sus compañeros de La Jugada, el stream de Telefe que conduce Fede Popgold: "Ustedes me vieron en el minuto a minuto, y me tuve que comer esta noticia en vivo. Más que nada porque saben que yo soy como la única adulta responsable que estaba con mis abuelas, y me llaman ellas llorando. Por ende, fue un susto importante. Y salí corriendo al hospital", contó la joven.

Desde Intrusos revelaron que la producción de Gran Hermano quiere a la influencer como reemplazo de su mamá. Sin embargo, prefirió no hablar del tema y enfocarse en la salud de Andrea: "Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rímel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos", describió.

Anna Chiara Del Boca habló de la recuperación de su mamá

"Fue un reencuentro y le pude dar un abrazo, pero no lo esperaba en esos términos. Estoy más tranquila, por supuesto, porque está con nosotras", agregó. Si bien la salud de Andrea fue tema de debate en diferentes medios, lo que todos quieren saber es si Anna aceptaría entrar a la casa más famosa del país y seguir el camino que abrió su mamá:

" Por supuesto entraría ", aseguró.

Pero eso no es todo. La joven contó que haría las mismas alianzas que Andrea dentro del juego: "Ella está contenta, chocha. Todo lo que yo quiera hacer, ella me va a aplaudir, me va a sostener la mano siempre", aclaró.

El otro lado de la historia

Mientras Andrea Del Boca se reacomoda en su hogar y su hija evalúa la posibilidad de entrar a Gran Hermano, del otro lado aparece Ricardo Biasotti, quien participó de una jornada en el Senado Nacional contra las falsas denuncias.

📢 BIASOTTI HABLÓ ANTE EL SENADO DE LAS DENUNCAS DE ANDREA DEL BOCA



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"Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida", dijo en su discurso, presentándose como víctima de falsas denuncias.

Describió además el proceso judicial y mediático al que fue sometido: "Ante mi insistente lucha por ser un padre presente, porque era lo único que pretendía —ser un padre presente para mi hija—, se elevó la apuesta y se recurrió a las falsas denuncias".

🔴 RICARDO BIASOTTI: "ANDREA QUISO IMPEDIR EL VÍNCULO CON ANA Y LO LOGRÓ"



"La justicia funcionó lentamente pero funcionó"

"Fue todo una telenovela que lleva más de 20 años"

"Tengo la esperanza de recuperar a mi hija"



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Biasotti relató que fue denunciado por amenazas en 2003, por violencia de género en 2004 y por secuestro en 2008, y afirmó: "Todas estas denuncias fueron desestimadas. Fui sobreseído en varias de ellas, en primera instancia y hasta en segunda instancia. Mi legajo de antecedentes penales está impecable".

Tras su discurso en el Congreso, habló con un móvil de LAM, donde confesó que todavía tiene esperanzas de retomar el vínculo con su hija. Además, sobre su exposición en los medios, aseguró que la hubiese apoyado. Llamativamente, los dichos de Biasotti se dieron justo cuando Andrea Del Boca abandonó Gran Hermano tras su salida por un traumatismo que, según el parte médico, no revestía gravedad.