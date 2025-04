Cata Gorostidi en riesgo dentro de Gran Hermano: pedido de expulsión, problemas de salud y un padre desesperado

Sin dudas, el reingreso de Cata Gorostidi a la casa de Gran Hermano dio qué hablar y sigue generando estragos en las redes sociales. En las últimas horas, los fanáticos del reality show piden la expulsión de la participante en medio de una preocupación masiva por su estado de salud.

Desde su vuelta a la propiedad más famosa del país, los demás participantes y los televidentes evidenciaron el problema alimenticio de la santafesina. La joven revuelve la comida y termina sin comer, al mismo tiempo que se ve "más gorda".

Preocupación por el estado físico y de salud de Cata Gorostidi

En este contexto, habló su padre, Adrián Gorostidi: "Justo ahora la hacen entrar en el programa, en un momento que está en una recaída . Dejó de comer y bajó cinco kilos, diez kilos en diez días, sin problemas, porque tiene un problema de alimentación", expresó en comunicación con DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani.

El ex futbolista contó que Cata sufre del trastorno alimenticio desde los 16 años, que a pesar de ser médica no pudo salir de la situación aunque conoce perfectamente las consecuencias. Además, detalló que su hija sufre recaídas luego de cada separación amorosa, lo que coincide con la reciente ruptura de la joven con Joel Ojeda.

Por último, el padre de la hermanita mencionó que, tras una recaída, su hija puede tardar en recuperarse entre 15 días o un mes, aunque esa recuperación se trata de algo parcial y no definitiva: "Después de una recaída, lo ideal sería recibir tratamiento de una vez por todas", reflexionó al mismo tiempo que dejó en claro su disgusto con la actual participación en Gran Hermano.

Problemas con los cigarrillos

La mediática hace a un lado sus problemas alimenticios y se enfoca en su objetivo: servir al show. Es por esto, que desde el primer minuto se encarga de generar polémica y enfrentarse a quien sea necesario; en este contexto se enfrentó a Luz Tito durante el último fin de semana.

En el transcurso de la fiesta, la médica pidió salir antes y robar los cigarrillos que la jujeña tenía escondidos en su mesa de luz. Luego, los repartió entre los fumadores y no sólo generó enfrentamientos dentro de la casa sino que además, los fanáticos del programa hicieron tendencia en X la frase "expulsión para Catalina".

Durante el vivo del domingo, Cata Gorostidi expresó: "La casa está cada vez más divertida. Yo estoy chocha. Me súper integraron. No todos. Abajo las caretas. Estoy re feliz". Ante esta declaración, Santiago Del Moro redobló la apuesta; "¿Cómo están con el tema puchos?", y recibió la respuesta: "No sabés todas las caretas que se cayeron con el tema puchos". Luz sonreía irónicamente al mismo tiempo que su contrincante refregaba su triunfo al sacarle 4 atados de cigarrillos: "Yo vine a jugar con las reglas de Gran Hermano y si Gran hermano no te sanciona, cada uno puede hacer lo que quiera con su juego".