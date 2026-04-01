Franco Poggio reveló cómo nació su historia con Lizardo Ponce: prejuicios, destino y una marcha que lo cambió todo

Llegó desde San Juan con una valija cargada de sueños y preguntas. En Buenos Aires no solo encontró oportunidades: también se encontró a sí mismo. Entre luces, cámaras y emociones al límite, Franco Poggio atravesó la experiencia de su vida dentro de la casa de Gran Hermano, pero fue afuera donde terminó de entenderlo todo: el amor sin prejuicios, la identidad sin máscaras y la importancia de animarse a ser. Hoy, ya fuera del reality, habla con la calma de quien atravesó una tormenta y aprendió a disfrutar el silencio.

En diálogo con BigBang , el joven se abrió sobre sus primeras sensaciones tras abandonar la casa más famosa del país, todavía procesando la intensidad de lo vivido. Se muestra contenido, cuidado y con los pies en la tierra: "Re bien, estoy muy contenido, muy de a poco viendo toda la información, muy acompañado", contó sobre sus primeras horas en fuera del juego.

Franco salió de la casa más famosa del país y habló con BigBang

Dentro del juego, su perfil llamó la atención: lejos del conflicto constante, eligió un camino más sereno. Y asegura que no fue una estrategia, sino una forma de ser: "Soy una persona muy tranquila, sé que cuando me tengo que defender me defiendo, pero no soy de discutir, ni gritar, ni de pinchar, yo creo que si hay diferencias entre personas, se puede llegar a una resolución a través de la charla, a través de otro lado que el de los gritos, el de la pelea, el del insulto. Soy una persona muy tranquila y también soy muy observador".

Sin embargo, convivir en una casa donde todo se intensifica no fue sencillo. Franco lo definió como una experiencia transformadora: "Fue un desafío de aprendizaje, es una experiencia única en la cual también te ponés en juego a vos mismo, porque es un juego también de convivencia. Siempre repito que es muy importante el grupo de contención que uno tiene, porque más allá del juego uno tiene que también convivir, entonces adaptarse. Es una casa muy fuerte que también va muy rápido, se puede ver que se tocaron temas muy sensibles, muy al choque, que en otras ediciones se tocaban mucho más adelante".

El mayor desafío, reconoció, fue adaptarse a un entorno completamente desconocido y vertiginoso: "Vos entrás a una casa donde son todos desconocidos. En esta edición fueron muchos más participantes; entonces desde ese lado, hay personalidades que están muy marcadas, muy fuertes".

FRANCO POGGIO es el nuevo ELIMINADO de #GranHermano, Brian Sarmiento logra superar la placa negativa. pic.twitter.com/5o8OvoQrWz — emi (@eeemiliano) March 31, 2026

Pero también se llevó aprendizajes simples y profundos a la vez: "El aprendizaje que me llevo es lo importante que es valorar los recursos que uno tiene afuera , que desde afuera uno lo ve como una pavada como el pan. Adentro por ejemplo hay semanas que no tenés pan y te las tenés que ingeniar con un paquete de harina, o lo que tengas".

Sobre su eliminación, en el mano a mano con Brian Sarmiento, Franco admitió que confió hasta el final: "La casa en ese momento se dividió en dos grupos: habían quedado dos perfiles muy opuestos. Hasta el último momento, yo lo abrazo a Brian (Sarmiento), y ahí yo sí tenía fe, la verdad, pensé que podía llegar a quedarme dentro de la casa; pero cuando me fui me quedé tranquilo de que me pude despedir de todos. Esto es un juego, no es nada personal, porque somos participantes, y eso también es parte de Gran Hermano".

Un amor que creció incluso en la distancia

Si hubo algo que sostuvo a Franco dentro de la casa fue el amor. Afuera, Lizardo Ponce se convirtió en su mayor apoyo, encabezando una campaña que lo emocionó profundamente al descubrirla: "Vos sabés que cuando estaba dentro de la casa, uno se hace muchas preguntas, entonces mi pregunta era: '¿Lizardo me estará viendo?' '¿Mis amigos me estarán viendo?' '¿Qué pasará afuera?'", comenzó.

Al salir encontró que su novio se había ocupado de sus redes y su campaña para conseguir votos: "Lizardo es un compañero, es mi equipo, es el amor de mi vida, porque siento que más allá de que sea mi novio, es mi familia . Y la verdad que somos un equipo, somos unidos, y me apoyó siempre. Cuando he visto todas las campañas que hizo, fue muy loco. Lo he visto muy poquito, todavía no tengo celular, pero estoy sumamente feliz, muy acompañado".

Franco Poggio contó cómo comenzó su relación con Lizardo Ponce

La distancia fue una prueba dura para ambos: "Yo había llevado fotos de él, que la tenía atrás de mi cama. Veía una foto y me sensibilizaba mucho, me largaba a llorar, entonces también fue un desafío como pareja porque nunca habíamos estado tanto tiempo separados. Era una mezcla de emociones, de preguntas, pero sí siento que fue un desafío como pareja y estamos más que unidos". Cuando Poggio piensa en lo que le diría hoy, no dudó: "Le diría que estoy súper agradecido, que es mi compañero, somos equipo, que lo amo, y que estoy muy enamorado ".

La historia de cómo se conocieron parece salida de una película, atravesada por miedos, prejuicios y destino: "Yo me vine a vivir a Buenos Aires, y mucha gente no sabía que me gustaban los chicos: mis amigos no sabían, mi familia no sabía, y una amiga me dice de ir a la Marcha del Orgullo... yo me acuerdo que me daba cosa de que me vieran, los miedos que tiene uno, entonces me acuerdo que fui súper camuflado, me puse gorra, lentes, todo, más que nada por el prejuicio que uno siente".

Franco Poggio cree que el destino tuvo mucho que ver en su relación con Lizardo Ponce

Si bien en otras oportunidades se habían visto, no fue hasta ese día que se sintió flechado: "Cuando me fui a la marcha, lo había visto mi amiga y me dice: 'Ahí está Lizardo', y yo me acuerdo que dije 'no importa, no importa, seguimos caminando', y todo ese trayecto me quedé pensando... no me había pasado, toda la marcha pensé en él".

El destino hizo lo suyo: "Y justo me encontré con un amigo de Mendoza, que me había dicho de juntarnos, y cuando llego a mi casa, todo ese trayecto seguía pensando en Lizardo. Me acuerdo que llego a mi departamento y me siento en la cama, y automáticamente entré a su perfil y dije, 'a ver si subió algo', me acuerdo que puse un corazoncito blanco y lo eliminé. Dije 'no le voy a mandar nada'".

Hasta que la historia dio un giro inesperado: "Le llamo a mi amigo para saber si íbamos a salir. No me atendía, y cuando me atiende, me dicen 'hola Frankie', entonces mi cabeza ahí, no entendía nada, ¿con quién hablaba? Me dice 'soy Liz'". Esa noche lo cambió todo: "Me vestí, me fui, y esa noche, salimos a bailar, estuvimos en una fiesta, y esa noche nos dimos el primer beso ".

Franco Poggio se sinceró: "Lizardo es un compañero, es mi equipo, es como el amor de mi vida"

Hoy, lo resume con emoción: "Fue el destino que nos cruzó en el momento que ninguno de los dos estaba buscando, y desde ese día fue un antes y un después, porque es una persona hermosa, es súper compañero".

Más allá del reality, Franco también dejó un mensaje profundo para quienes atraviesan procesos similares a los que él vivió: "Lo único que te tengo que decir es que confíen, que crean, que confíen en ellos mismos, porque no están haciendo nada malo, no son diferentes, no son raros, tienen que ser ellos mismos, es un proceso que yo lo trabajé mucho con terapia ".

"Y que es amor. El amar a otra persona de tu mismo género no te hace peor persona, solamente es amor ", dejó en claro. Al mismo tiempo aclaró que está dispuesto a escuchar y acompañar a quienes lo necesiten.

De cara al futuro, Franco tiene claro hacia dónde quiere ir: "Yo soy modelo, me encanta lo que es la moda, el lifestyle, me gusta mucho trabajar con redes sociales, quiero también potenciar mis redes sociales, soy una persona muy dedicada, soy muy organizado con todo, me gusta mucho lo que es la estética, la ropa, todo lo que es skincare".

Franco Poggio habló de sus ganas de potenciarse como modelo

El ex participante es fiel creyente del destino: "Creo que el destino me fue llevando a donde quiero potenciar, donde quiero abrir, lo que vendría a ser mi futuro, y claramente estoy abierto a las propuestas que sean. Estoy muy feliz, y quiero dejar en claro que es muy importante confiar en uno mismo ".

Porque si algo dejó claro en su paso por la casa de Gran Hermano—y por la vida— es que no hay juego más importante que el de animarse a ser. Y en ese camino, Franco Poggio ya ganó.