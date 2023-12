Onlyfans y partuza con La Scaloneta: quién es Sabrina, la joven que despertó la ira de los hermanitos

Si la nueva edición de Gran Hermano había mostrado una fauna más que nutrida y completa, las dos nuevas incorporaciones que ingresaron el martes para cerrar el número en 2022 no podían quedarse atrás. Es que la mendocina de 28 años Sabrina Cortez, fue una de las mujeres que sonó como integrante de la supuesta fiesta sexual que habrían organizado jugadores de La Scaloneta. Además, según afirman sus seguidores, su cuenta de Onlyfans es de lo más picante.

A Sabrina Cortez sólo le falta la tesis para ser contadora pública.

La nacida en Mendoza pero que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde hace muchos años, tuvo un ingreso para el recuerdo a la casa más famosa del país. La sorpresa en las caras de los 20 integrantes del reality al verla pasar la puerta fue contundente. Esto llevó a que Sabrina los cruce a todos con sus palabras, antes de que vayan a abrazarla y recibirla.

Sabrina Cortez, la hermanita que tiene su cuenta de Onlyfans.

"Holis, ¿no me esperaban?", les preguntó. "Chicos, qué recibimiento del orto", exclamó enseguida. Esto inclusive llegó a generar que tanto Catalina Gorostidi como Rosina Luna Beltrán, tengan gestos de rechazo por lo que había ocurrido. La uruguaya quiso saber por qué había entrado un día después, mientras que la pediatra realizó caras de enojo cuando entró y cuando ganó la prueba de líder.

Este es el otro punto importante en la novedad de su presencia, y que despertó el enojo de sus pares. No había pasado una hora desde su ingreso, que ella se transformó en la nueva líder de la casa. La mendocina ganó la prueba con mucha solvencia y no sólo se llevó la inmunidad en una primera placa que la tenía como candidata, sino que además se supo que tendrá la posibilidad de salvar a alguien y poner a otro jugador allí. Un poder demasiado fuerte como para que se gana el amor de los demás.

La historia de la orgia que supuestamente tuvo a algunos de los integrantes de la Selección Argentina de Fútbol tiene algo más de un mes. Comenzó cuando distintas modelos e influencers hicieron pública una invitación que habían recibido para ser parte de una fiesta en la que debían ir sin celulares. Esta se había dado en una quinta en Pilar, y los nombres que corrieron fueron importantes.

"Era una de las involucradas en el escándalo de La Scaloneta. Era una de las señaladas, que supuestamente estuvo con los jugadores casados en esta fiesta que se habría hecho", reveló el periodista Agustín Rey en Argenzuela. "El Kun Agüero la sigue en las redes sociales. Él no era partícipe de esa fiesta, pero ya hay un vínculo, algún contacto con ella", agregó.

Sabrina Cortez tiene 28 años e ingresó a Gran Hermano un día después de los 20 primeros participantes.

En el mismo programa de Radio 10, también profundizaron sobre la otra sorpresa que la destacó del resto. "Ya llegó el pack de Sabrina. Vende contenido erótico en Onlyfans por 15 dólares. Un contenido muy fuerte", afirmó el panelista radial. "Entró diciendo 'soy influencer y trabajo con las redes. Se olvidó de decir que trabaja en bolas'. Está perfecto. Acá nadie la juzga", profundizó.

Es un hecho que el material de Sabrina debe estar creciendo en popularidad, luego de que pase a formar parte del programa más visto de la televisión argentina. También se filtró el video de su casting, en donde cuenta que está a una tesis de recibirse de contadora pública y donde expone su perfil para el juego. "¿Qué tengo para aportar a la casa? Quilombo. Soy súper divertida, soy súper flexible, no tengo problemas. Me encanta el compañerismo y disfrituar, conocer gente y demás. Soy de limpiar, cocinar y todo eso, pero me quejo, me quejo porque detesto a la gente que se queda esperando que alguien haga las cosas", reconoció allí.

Respecto a su trabajo como productora de contenido erótico, nunca lo mencionó allí, aunque sí afirmó que hizo todo tipo de laburos. "Tengo para aportar mucha buena energía, mucha buena onda y estoy dispuesta a todo lo que se les ocurra. He trabajado absolutamente de todo, en boliches, como influencer, tiktoker, como administrativa, como vendedora. No tengo problema", reveló.

Sabrina Cortez cobra 15 dólares por su pack en Onlyfans.

No pasó un día en la casa y ya se la vio analizando el juego como hacía Agustín Guardis, y hablando sola y frente a los espejos, como hacía Ariel Ansaldo. La casa tiene líder, y esta tiene su prontuario y su perfil bien establecido.