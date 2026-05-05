Victoria Villarruel descansó a Adorni de la peor manera mientras Karina Milei lo humilla sin piedad

Por más se le busque y se le rebusque una arista seria a la situación, el gobierno de Javier Milei parece haberse convertido en una tragicomedia nacional. Y, como en toda buena producción de humor negro, hay un protagonista que se roba el show: Manuel Adorni, el jefe de gabinete que, al parecer, confundió las arcas del Estado con su cuenta bancaria personal.

Adorni está hasta las manos, acusado de enriquecimiento ilícito, y las pruebas parecen acumularse más rápido que la inflación que se le escapa de las manos al ministro de Economía Luis "Toto" Caputo quien también está bastante nervioso por cómo podría repercutir en su frágil plan económico este escándalo que no para de estallar.

Manuel Adorni - PH: @santi.oroz

Para el colmo, según la declaración del contratista Matías Tabar, el querido jefe de gabinete pagó 245 mil dólares en efectivo para remodelar su mansión de 400 metros cuadrados en el exclusivo barrio privado Indio Cuá. ¡Sí, en efectivo, crocante, viva!

Pero eso no es todo. Esta es la lista detallada de los "caprichitos" que Adorni se permitió durante sus tres años en la función pública:

Un vuelo privado a Punta del Este Vacaciones en Aruba Estadías en el Llao Llao de Bariloche Contratos jugosos en la TV pública para su amigo Marcelo Grandío Uso indebido de la custodia oficial Una pileta de lujo en su mansión

Así es la pileta con cascada que realizó Adorni en su mansión

En total, los gastos de Adorni ascienden a más de 800 mil dólares , una cifra que supera -ampliamente- sus ingresos declarados de 3 millones de pesos por mes. Sin embargo, lo que más preocupa dentro de La Libertad Avanza incómoda y demasiado, tanto que Casa Rosada y Quinta de Olivos arden entre reuniones, rumores en pasillos, llamados telefónicos histéricos y un tire y afloje que dejó a varios libertarios con cara de póker.

Mientras el escándalo crece como una bola de nieve que no se puede detener, Javier Milei toma el camino más fácil: huir . El presidente de las fuerzas del cielo se eyectó a Estados Unidos para dar una charla ante el Instituto Milken en Los Ángeles, dejando a su hermana Karina a cargo del caos... cuando las papas queman, siempre hay un avión listo para despegar.

Javier y Karina Milei - PH: @santi.oroz

Por su parte, la Secretaria de la Presidencia, conocida por manejar los hilos del gobierno convocó una reunión de gabinete para tratar de apagar el incendio que amenaza con consumir lo poco que queda del gobierno libertario. Pero incluso ella parece estar perdiendo la paciencia con Adorni: se rumorea que ya está buscando reemplazos, con nombres como Martín Menem y Pablo Quirno sonando cada vez más fuerte.

Villarruel: el capítulo caliente de la traición

Como si fuera poco, la interna libertaria está más caliente que parrilla de domingo al mediodía. La vicepresidenta Victoria Villarruel no perdió la oportunidad de meter el dedo en la llaga con un venenoso tuit: " Feliz cumpleaños y que tengas una cascada de éxitos ", un comentario cargado de ironía que hacía referencia a la costosa pileta que Adorni mandó a construir en su mansión.

Hoy es 3 de mayo https://t.co/aUzmozUyg8 — Gatín (@gatin___) May 3, 2026

Pero Villarruel no se quedó ahí. Con Milei fuera del país, ella asumirá la presidencia interina y ya hay quienes especulan que podría estar planeando su propio proyecto político. ¿Será este el principio del fin para La Libertad Avanza?

Es que el desprestigio de Adorni no solo está fracturando al gobierno nacional, sino que también está generando tensiones con los gobernadores aliados: varios mandatarios provinciales pidieron explícitamente no cruzarse con él en reuniones oficiales. La solución: Karina Milei comenzó a reemplazarlo por Eduardo "Lule" Menem en los encuentros con los gobernadores y una prueba de esto será lo que se verá en la provincia de San Juan en la Expo de minería durante esta semana.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan

Lo más irónico es que todo este circo parece estar beneficiando al principal enemigo político del gobierno: el peronismo. Mientras Milei y su equipo se hunden en un pantano de escándalos y contradicciones, Axel Kicillof sube en las encuestas y, en las oficinas del kirchnerismo se descorcha un champán cada vez que Adorni abre la boca o se filtra una nueva denuncia; es que, en definitiva, lo que prometía ser una revolución libertaria se está convirtiendo en un espectáculo bochornoso de corrupción, nepotismo putrefacción y descomposición política.