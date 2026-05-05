Un video escalofriante y una muerte rodeada de violencia: el caso de Rocío Alvarito suma pruebas que complican a su novio

La muerte de Rocío Alvarito volvió a sacudir a La Plata con la aparición de una prueba que podría cambiar el rumbo de la investigación. La joven de 26 años, que murió en febrero tras caer desde el balcón del departamento que compartía con su novio, grabó con su celular los minutos previos a la tragedia. Y lo que quedó registrado es tan crudo como devastador. Las imágenes, incorporadas ya al expediente judicial, muestran a Rocío completamente alterada, llorando, filmando el interior de la vivienda mientras acusa a su pareja, Marcos Ariel García, de haberla violentado. "Ahí está el violento, ahí está el violento", repite una y otra vez mientras enfoca al hombre caminando por el departamento. Él aparece hablando por teléfono, fumando y juntando ropa en una bolsa, casi indiferente al estado desesperante de la joven.

En ese momento, y con la voz quebrada, Rocío le reclama: "Mirá lo que hiciste". Luego apunta la cámara hacia una puerta destrozada que yace en el piso. "Ahí lo tenés mirá, al que te llama que rompí todo, mirá", dice mientras exhibe el caos dentro de la vivienda. Después muestra su brazo y lanza otra frase estremecedora: "Mirá cómo me marcó toda". La secuencia continúa con una acusación aún más fuerte. "Igual que el padre, violento, maltratador, igualito", expresa antes de cortar la grabación.

De fondo sólo se escucha su llanto. Para los investigadores, ese material resulta clave. La hipótesis que toma fuerza es que Rocío atravesaba una situación de violencia de género previa, que estaba retenida y que, en medio de una crisis desesperante, intentó escapar por el balcón, una maniobra que terminó costándole la vida. Hasta ahora, García había sostenido otra versión. Ante la Justicia negó haber asesinado a su novia y aseguró que ella "se arrojó sola".

Rocío Alvarito murió en febrero tras caer desde el balcón

Según declaró, la discusión comenzó la noche anterior por "un tema de tránsito" y continuó al día siguiente cuando él le comunicó que quería separarse. "Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento", declaró el acusado. También afirmó que llamó al padre de la víctima para que fuera a buscarla y que intentó salvarla cuando ella quedó colgada del balcón.

De hecho, bajo su testimonio sostuvo: "Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara". Y añadió: "Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído". Sin embargo, los videos encontrados en el celular de Rocío complican seriamente esa versión. Las imágenes muestran un escenario de tensión extrema y violencia previa a la caída, además de las denuncias explícitas realizadas por la propia víctima.

Rocío Alvarito murió en febrero tras caer desde el balcón

Aunque no existían denuncias formales, fuentes cercanas a la causa aseguraron que en el entorno íntimo de la pareja ya se conocían episodios conflictivos y antecedentes de violencia. La relación, según reconstruyeron los investigadores, era tormentosa y Rocío había manifestado intenciones de terminar el vínculo. En un primer momento, el fiscal Álvaro Garganta intentó imputar a García por "abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada", bajo la hipótesis de que la joven sufrió una "descompensación psicológica" mientras intentaba huir del departamento y que su pareja no hizo nada efectivo para protegerla.

Rocío Alvarito murió en febrero tras caer desde el balcón

Pero el Juzgado de Garantías N°3 sólo convalidó el cargo de privación ilegítima de la libertad agravada. Ahora, con la aparición de las grabaciones, la familia de Rocío insiste en que el expediente sea recaratulado como homicidio agravado por violencia de género. Mientras tanto, García continúa detenido en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato de La Plata. En las últimas semanas, la defensa solicitó nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria, un pedido que todavía no fue resuelto por el juez de Garantías Pablo Reale. Antes de tomar una decisión, el magistrado ordenó nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar los rasgos de personalidad del acusado, evaluar si representa un riesgo para terceros y establecer si existe consumo problemático de sustancias u otros elementos relevantes para la investigación.