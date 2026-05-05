Preocupación por los dichos de Furia sobre Telefe: "¿Me van a pegar un tiro en la boca?"

El mundo de Gran Hermano siempre da qué hablar, y si Yanina Latorre abre la boca, la crítica rara vez es amable. En este contexto, la periodista liquidó a Juliana Scaglione, más conocida como Furia, tras su paso por el reality show.

La conductora comenzó contextualizando que Laura Ubfal nombró a la doble de riesgo cuando contó que la producción de GH la sacó de la casa cuando se cansaron de sus actitudes: "Ahí ya enloquece. Primero, se autopercibe una persona muy importante", acotó.

Yanina Latorre fulminó a Furia Scaglione por su ultimo descargo

"Ella cree que es la inventora, que es lo mejor que le pasó en muchos años", dijo sobre la actitud de Furia, y la terminó de hundir al revelar por qué no se la ve actualmente en proyectos: "No está en ningún lado porque es muy difícil sostenerla, se pone violenta". Acto seguido, Yanina leyó el descargo de Scaglione tras la acusación de Ubfal: "Hice siete castings que duraron entre dos y tres meses hasta que me dieron el ok, nunca fui suplente de nadie, así como se dice".

"Yo jamás me bajé del tren al que estaba subida, siempre fui a competir. Ahora, todo lo que se habla... loco, se cagaron en la gente. ¿Qué piensan, que estaba dormida, que no iba a hablar?", siguió.

"¿Me van a pegar un tiro en la boca? No, porque si me pasa algo ya saben quién fue", escribió Furia sobre el supuesto intento de la producción por callarla. En este punto, Latorre ya no tenía palabras para describir su indignación: "Chicos, ¿qué te va a pasar? La producción de Telefe no te va a matar. Es marginal, es fondo de olla, ya está", expresó.

Finalmente, Yanina Latorre reafirmó la idea de Laura Ubfal: "Fue una participante de Gran Hermano, muy picante, a la que no la aguantaron más por los actos de violencia en la casa... Decime cuál es el talento de Furia", la ninguneó.