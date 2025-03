Nano de Gran Hermano fue operado por un accidente sexual y Jenifer Lauría tuvo que dar la cara

Mientras dentro de la casa de Gran Hermano algunos participantes forman alianzas y se juran la guerra con otros, quienes abandonaron el juego siguen siendo noticias. Este miércoles, Giuliano Vaschetto, apodado como "Nano", contó los detalles de la operación de último momento a la que se tuvo que someter.

En su paso por el programa, el oriundo de Santa Fe demostró ser una persona fogosa lo que llevó a que se complemente con Jenifer Lauría, su actual pareja. A tal punto que más de una vez los tortolitos compartieron imágenes al borde de la censura en sus respectivas redes sociales. En este contexto, la pareja sufrió un accidente sexual que terminó con el joven en el quirófano.

Giuliano Vaschetto

"Bueno chicos, despejo dudas, me están preguntando todos, estoy perfecto, no me pasó nada grave, vine a operarme porque tuve un accidente sexual . Nada más, así que me operé, eso que todos están pensando, así que nada, todo bien, gracias por preocuparse y quédense tranquilos", comentó Nano, desde la cama del sanatorio, en una historia de Instagram.

Por su parte, Jenifer dio su versión de la historia en una entrevista desde el centro médico: "¿Qué le hiciste, me lo rompiste al pendejo?", dieron inicio a la charla los conductores del stream All Access.

Sin pelos en la lengua, la ex del futbolista Ricardo Centurión contó los motivos de la operación: "Cosas que pueden pasar. Se le corto el frenillo ", comentó al mismo tiempo que mostró al recién operado en la cama y sus compañeros no dudaron en consultar sobre los pormenores: "Veníamos ya mal, ya estaba lastimado y no podíamos más. Le dolía mucho", pronunció.

"Cada vez que estábamos lloraba del dolor", detalló Jenifer Lauría que luego explicó que por orden médica Nano no podrá mantener relaciones por 20 días: "Que labure", ninguneó Lucila Villar, más conocida como "La Tora". Por otro lado, los co-conductores le aconsejaron sobre otras prácticas que podrían realizar durante la recuperación: "Mándalo a Venado Tuerto", lanzaron otros sobre la ciudad natal del ex hermanito.