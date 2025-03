Juliana Scaglione traiciona a Santiago Del Moro de la peor manera: "Triste pero real"

La tercera edición consecutiva de Gran Hermano está siendo un evidente fracaso: marcado por bajo rating, numerosas expulsiones y un sinfín de abandonos por la puerta giratoria, el reality vuelve a correr peligro de la mano de Juliana Scaglione, más conocida como Furia.

La doble de riesgo ingresó a la casa como el caballito de batalla que levantaría la audiencia; sin embargo, en esta vuelta no mostró su histriónica y conflictiva personalidad que la hizo destacar en su temporada. Si bien demostró no perder su habilidad para leer el juego, el pasado domingo no pudo concretar su objetivo que era eliminar a Chiara Mancuso, una de las grandes protagonistas en este momento.

En reiteradas charlas, tanto con sus compañeros como con Santiago Del Moro, Furia confesó no estar a gusto en la propiedad más famosa del país, y es que entró en una altura de la competencia donde ya están consolidados los grupos y se siente sapo de otro pozo.

Y aunque demuestra caminar con aires de grandeza, lo cierto es que no la hacen sentir parte. En este contexto y con el fracaso de su estrategia, Scaglione amenazó con abandonar el programa: "Que no me compren mucho porque ya pedí la giratoria. Te la canto en vivo ", lanzó en el vivo del día martes mientras abría el producto que le regaló Mercado Libre por ser la líder de la semana.

El comunicado de Santiago Del Moro: Juliana Scaglione abandonaría la casa de Gran Hermano

Del Moro que supo mostrarse como fanático de Furia, en esta oportunidad no siguió su capricho y redobló la apuesta un tanto molesto: " ¿La giratoria? Cuando quieras. Está para todos, chicos ". El malestar del conductor viene de la mano con la filosa frase que pronunció la participante durante es misma tarde, donde expuso a la producción al decir que Chiara Mancuso estaba acomodada y por ese motivo "no podrían sacarla de la casa".

Si bien la situación no escaló a otro nivel, este miércoles Santiago del Moro confirmó que Juliana Scaglione abandonaría la casa: "Último momento, esta noche de común acuerdo se va de la casa. Triste pero real", lanzó sin dar nombres pero refiriéndose a la jugadora que en las últimas horas expresó su malestar: "A no desesperar porque habrá novedades", culminó su comunicado en Instagram.