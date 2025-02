Expulsión, venganza y un mensaje helado: la noche más tensa de un Gran Hermano que pelea por audiencia

Una velada de enojos y tensión marcaron la última transmisión de Gran Hermano. Desde la expulsión de Jenifer Lauría hasta el "peor congelados de la historia", según catalogaron en redes sociales los fanáticos del reality show. Tras varias advertencias por exponer información del afuera, la empleada administrativa fue expulsada sin valija y por la puerta giratoria sin saber que su novio, Giuliano "Nano" Vaschetto, estaba a punto de ingresar en su lugar.

La situación llegó a su punto límite el pasado jueves por la tarde, cuando la participante protagonizó una fuerte discusión con Chiara Mancuso, en la que dejó entrever que su regreso estaba vinculado al interés del público por su relación con el santafesino. Estas declaraciones violaban directamente la consigna de aislamiento impuesta por el programa, lo que llevó al Big a tomar una medida drástica.

El navegador no soporta este contenido.

Gran Hermano sentenció la salida de Lauría al pronunciar: "Lamento que mis advertencias no hayan tenido efecto en tu comportamiento, por lo tanto, debo informarte que tomé una decisión. Jenifer voy a anunciar mi decisión. En este mismo instante debés abandonar mi casa, estás expulsada". A la hora de subirse a la puerta giratoria, la hermanita se mostró enojada pero no perdió sus últimos minutos para ningunear a Chiara y presumir que se reencontrará con "Nano" (cabe recordar que durante su primera salida, la hija de Mancuso se habría acercado amorosamente al hombre en cuestión, una relación que se rompió con el reingreso de Jenifer): "Igual chicos me voy feliz, todo lo que quiero lo tengo afuera", fueron sus últimas palabras, sin saber que no se reencontrará con su novio, ya que este es su reemplazo y en ese mismo momento permanencia en el zoom con su valija, ansioso para hacer su entrada triunfal.

Giuliano ingresó dispuesto a jugar y una de las que no ocultó su asombro fue Chiara, quien encaró al concursante en vivo: "¿A qué viniste? ¿A vengarte?", le preguntó luego de que días atrás ella no lo haya votado para reingresar a la casa en un nuevo repechaje, en el que ingresó Renato. Pero Nano atinó a pedirle disculpas por su reacción en su último cara a cara y dar sus argumentos: "Fue un enojo por la situación".

El navegador no soporta este contenido.

Si bien la expulsión de Jenifer Lauria fue el gran momento de la noche, la producción decidió que esta sea la última jugada de la velada para mantener expectantes a los televidentes. Es por esto que en primera instancia presentaron dos congelados: por un lado, ingresó la madre de Martina Pereyra, por otro lado sorprendieron al mostrar un video para Juan Pablo de Vigili.

"Devi" fue el protagonista de un extraño momento en Gran Hermano al recibir en su "Congelados" un mensaje de su ex novia, Silvana. La mujer causó indignación en las redes con sus contundentes declaraciones desde Paraguay: "Hola, pipi. Estoy viva, bien y no te preocupes más. Aparezco porque insisten bastante y vos también. Preocuparte por lo que pasa afuera te perjudica en el juego", comenzó con cierta indignación la mujer y agregó picante: "Por lo que veo te olvidaste de todo lo que hablamos antes de que entraras. No quería exponerme e hiciste todo lo contrario. Obvio que sé que no fue adrede y que la casa genera mucho y que te hace olvidar cosas por lo visto", fueron las palabras desde un video en modo selfie tras negarse a ingresar a la casa más famosa del país.

El navegador no soporta este contenido.

"Está todo igual y hablamos cuando salgas. Te deseo un buen juego, no decaer y... ¡fuera ese bigote! No soy yo, es la gente, yo te cuento lo que dicen. Beso", culminó el frío mensaje. Pero eso no fue todo, minutos antes de exponer el audiovisual, la producción eligió una canción que hacía alusión a ser amigos. El correntino es un participante temperamental, donde en varios episodios mostró su enojo; en esta oportunidad la jugada de la producción no funcionó y no lograron sacarlo de quicio: se tomó de la mejor manera las palabras de su mujer y quedó con una sonrisa imborrable en el rostro.

Los movimientos de Telefe no paran, están dispuestos a conseguir audiencia cueste lo que cueste. Es en esta línea que el próximo lunes ingresarán 8 nuevos participantes a la casa de Gran Hermano. Por el momento no se conocen sus identidades, pero Santiago Del Moro adelantó "preparen pochoclos", además de confesar que nunca se ha visto lo que está a punto de suceder. Toda esta gala de tensión, expulsión y mensajes no correspondidos fueron bajo la atenta mirada de Juliana Scaglione, conocida públicamente como "Furia", que, a pesar de romper contrato con la productora, es el caballito de batalla para elevar los números de audiencia.