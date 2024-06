Furia, recargada: del cruce con Ceferino, al forzado abrazo con el que incomodó a Cata

En su versión de exparticipante, Furia continúa generando repercusiones afuera de la casa, y esta vez sentada como analista en la gala de eliminación de Gran Hermano, mantuvo un tenso cruce primero con el periodista Ceferino Reato y luego con su excompañera Virginia.

Todo comenzó cuando el periodista trató a Juliana de mal perdedora. "Lo que expresa es que el que está eliminado debe dejar de jugar", respondió con picardía.

Los "furiosos" estallaron con la primera respuesta, y la protagonista aprovechó para dedicarles un baile, ante la atenta y risueña mirada de Reato, quien volvió a insistir: "Todavía no sabés perder".

"Yo me gané el amor de la gente. Ningún participante ganó tanto como yo. No puedo caminar por la calle", destacó Furia. "Pero te sacaron con el 62%", le espetó Ceferino.

La cosa no quedó ahí, ya que más tarde intervino Virginia para opinar sobre la gala de eliminación que tuvo a los tres "Bros" en placa y vaticinó que el próximo eliminado sería Nico. Atenta a lo que decía, Furia le saltó a la yugular. "Dale decilo. Pediste que salga Martín, panqueue", cruzó, mientras su excompañera se negaba a responderle, en uno de los momentos de más tensión de la gala.

Por fuera de los momentos de tensión durante la gala, los "furiosos" celebraron uno de los momentos más esperados: el reencuentro con Cata. "¡Te amo, mi amor!", le gritó Furia, mientras la ex jugadora respondía con elegancia: "Yo no".

No conforme con el rechazo, Furia se levantó de su asiento. "Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Le doy un abrazo?", arengó. "Yo te saludo, pero no", resistió Cata, antes de que Del Moro picara más la situación: "¿No aceptás un abrazo, Cata?". "¡Si no fueras hétero, serías mi mujer!", volvió a gritar Juliana, antes de forzar un abrazo que incomodó a Cata.