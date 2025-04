Giuliano Vaschetto destrozó a Jenifer Lauría tras su separación con un movimiento: "Prioridades"

Cuando parecía que todo iba viento en popa, Jenifer Lauría anunció su separación con Giuliano Vaschetto, más conocido como Nano. El pasado lunes 7 de abril, fue la ex hermanita quien compartió, a través de redes sociales, el difícil momento que está atravesando.

Cabe recordar que días atrás, la parejita se mostró muy cómplice desde la clínica donde el santafesino tuvo que ser operado de urgencia por un accidente sexual. Sin embargo, todo llegó a su fin: "Con Nano ya no estamos juntos", fueron las primeras que la joven escribió en historias de Instagram y reveló los motivos: "Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser".

"Nano" y Jenifer Lauría separados

" Lo que compartimos fue genuino . Vivimos momentos hermosos, que siempre voy a valorar. Fue una etapa linda que llegó a su fin, y me quedo con lo bueno que nos dejó", sumó. En ese sentido, destacó el aprendizaje que le dejó el corto e intenso romance con el ex concursante de Gran Hermano: "No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas".

Con el posteo de Lauría quedó en claro que la decisión fue exclusivamente de Nano: "Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba, pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias", escribió en las historias de su perfil.

Jenifer Lauría anunció su separación con "Nano"

Por último, aseguró que la decisión la tomó por sorpresa y dejó un mensaje a sus fanáticos: "Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene. Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño".

Al igual que la influencer, Giuliano Vaschetto también dio su versión de los hechos: "Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Como toda separación es difícil. No puedo hacer nada más que agradecer cada momento compartido con Jeni tanto dentro como fuera de la casa", comenzó su descargo también en historias de Instagram.

Nano da su versión de la separación

"Hay muchas historias que se inventan, tanto de uno como de otro. Nunca faltan los oportunistas . Esto empezó hace una semana cuando me fui de Bs.As. y me alejé un poco también de la televisión. Tengo mucho respeto por ella y su familia y hoy en día somos personas libres", continuó Nano, que sin pronunciar explícitamente nada dio a entender que hubo rumores de infidelidad.

"Nada malo pasó, para mi está siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos. Volviendo poco tiempo a mi ciudad, simplemente invertí el orden de prioridades. El tiempo siempre acomoda las cosas en su lugar", aclaró que retomará su vida en Venado Tuerto. Por último y para dejar todo clarito respecto a Jenifer Lauría, Giuliano Vaschetto concluyó: "Para mi Tonni está en el puesto 1, 2 y 3 y hoy es la única persona a la que me debo incondicionalmente".