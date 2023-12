¿Hubo fraude?: Big Apple y Martín Ku se conocían antes de entrar a Gran Hermano

Una vez más la producción de Gran Hermano está bajo la atenta y muy crítica mirada de su público fiel debido al dudoso casting que armó para esta nueva edición de la casa más famosa del país. Y es que después de ser cuestionados por la inclusión forzada, el evidente coucheo que se vio en la pantalla cuando la casa abrió sus puertas y recibió a los primeros participantes o la masiva popularidad de algunos de ellos en sus redes sociales, se dio a conocer que al menos dos concursantes se conocían antes de entrar al reality lo que vuelve a poner en duda los manejos que existen dentro del programa y no pueden ser captados por los ojos de los televidentes.

Gran Hermano

Uno de ellos es el cantante tucumano de RKT Federico Farías, más conocido como "Big Apple" o "Gran Manzana", quien antes de entrar contaba con medio millón de seguidores y que en cuestión de horas cosechó miles y miles de followers más. Su hit "Que a pasao", con más de 24 millones de reproducciones en YouTube, lo alejan bastante de ser un participante ignoto. incluso, para muchos "Manzana" tendría que pertenecer a un eventual elenco para GH famosos.

Cuando ingresó en la casa más famosa del país, Farías cobró gran popularidad en las redes sociales por el uso que le dio la producción de Kuarzo. Para muchos, el cantante no pudo salirse del guión y de su voz pausada propia de un coacheo previo. Frases como "acá sí voy a lavar los platos" o repetir constantemente la palabra "épico" hicieron que los internautas comenzaran a dudar de que se trataba de una primera entrada ensayada para las cámaras.

Que el primero en ingresar hable tanto solo, para después pasar a quedarse en silencio, no pasó desapercibido para quienes creen que el certamen "está arreglado". Lo cierto es que todos los "hermanitos" reconocieron a Big Apple cuando ingresaban a la casa y lo veían, pero hubo uno que ya lo conocía desde antes: Martín Ku, apodado como el Chino de GH, apenas ingresó le reveló al cantante que lo conocía en persona porque trabajó en uno de sus videoclips.

Vale remarcar que Martín se destacó enseguida por sus rasgos y tradición oriental, y por la buena onda que tuvo con el grupo. Inclusive hasta recién ingresado se animó a hacer el chiste de que no hablaba español. "¿Qué hacés, Manzana? ¿Vos sabés que fui a un videoclip tuyo una vez? No te acordás ni en pedo seguro", le confesó al cantante apenas lo vio en el jardín de la casa, hecho que debido a la dinámica del momento fue desapercibido totalmente.

El Chino en el videoclip musical de Big Apple

La respuesta de "Manzana", sin embargo, alimentó los rumores de que el ciclo de Telefe está "armado". "Sí, me acuerdo. En la casa blanca. Sí, me acuerdo, ahí en Santa Bárbara", aseguró el tucumano. Según trascendió, Martín Ku fue parte del videoclip del tema "Que Desgracia", que cosecha la envidiable cantidad de más de 15 millones de visualizaciones. El "Chino" aparece solamente un solo segundo, en el minuto 1.11, pero no deja de sorprender que Big Apple lo recuerde.