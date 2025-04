Jenifer Lauría se recupera de una operación y destroza a Nano en un vivo de Instagram

El pasado lunes 7 de abril, Jenifer Lauría anunció su separación con Giuliano Vaschetto, más conocido como Nano. Las palabras de la ex hermanita obligaron a su ex novio a salir a dar su versión y explicar que eligió otras "prioridades" ante su noviazgo.

"Con Nano ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser", empezó el comunicado de la ex empleada pública. Sus dichos revolucionaron a sus fanáticos que le exigieron algunas explicaciones por lo que realizó un vivo en su cuenta de Instagram y reconoció algunos errores que tuvo en su intensa relación.

De dar el consentimiento en la casa de Gran Hermano a separarse por diferentes "prioridades": la historia de amor fracasó entre Jenifer Lauría y Nano

"Sé todo lo que me dijeron, sabía dónde me metía , pero a mí no me importó. Yo quise apostar al amor y aposté. ¿Me fue mal? Sí, me fue mal. Pero es una experiencia más, un aprendizaje más que tengo en la vida. Ya está, nadie muere de amor, no me voy a morir por separarme ni nada de eso", reflexionó Jenifer, dejando en claro que la separación no fue en buenos términos.

Lauría contó que todos le habían advertido qué podía pasar dentro de su juego en el reality show si se metía con Nano, pero que ella no hizo caso porque siguió a sus sentimientos: "No me importa, yo cuando las cosas las hago, las hago de corazón, porque las siento y porque me salen. Voy a todo o nada. O sea, es así, o blanco o negro. Soy esto. No me arrepiento de haberlo hecho", lanzó.

Cabe recordar que la influencer se encuentra en plena recuperación tras someterse a una cirugía de mastopexia, es decir, una cirugía de reducción mamaria. Por esta razón pidió compasión a quienes le envían ciento de mensajes, ya que prefiere priorizar su salud y descansar, mientras al mismo tiempo se recupera de la ruptura amorosa, que le llegó de manera sorpresiva.

Nano por su parte, confesó que tiene intenciones de regresar a su ciudad natal en Santa Fe y enfocarse en su hijo: "Hay muchas historias que se inventan tanto de uno como de otro. Nunca faltan los oportunistas. Esto empezó hace una semana, cuando me fui de Buenos Aires y me alejé un poco también", expresó dejando claro que Jenifer Lauría está muy lejos de él.