Martina de Gran Hermano se desmayó por tercera vez: la producción lo intentó ocultar pero la familia reaccionó

Mientras la producción de Gran Hermano se preocupa por aumentar el rating en una edición complicada, se suman nuevos problemas que ponen en el ojo de la tormenta a quienes están detrás de cámara. En las últimas horas, una de las participantes se desmayó en el comedor de la casa más famosa del país y obligó a que las cámaras se apaguen por unos minutos.

Se trata de Martina Pereyra, que se desmayó por tercera vez en las instalaciones de Telefe: la preocupación por su bienestar se hizo presente en las redes sociales. Desde la cámara del patio se puede ver cómo la joven cae desplomada al piso con el intento fallido de Chiara Mancuso por sostenerla, luego la pantalla se puso negra, ya que se cortó la transmisión.

Los usuarios de X no sólo cuestionaron a la producción por permitir la estadía de oriunda de La Plata, sino que además sentenciaron el accionar de la familia, quien ya ocultó el fallecimiento de su abuela para no poner en riesgo su permanencia en el juego: "Che hace meses se vive desmayando, ¿la producción no le hizo estudios o algo para ver que tiene?" o " ¿Qué onda la familia de esta piba, no se preocupa? Primero lo de la abuela y ahora esto, no es la primera vez que se desmaya", fueron algunos de los comentarios.

Ante el sin fin de comentarios, la familia de Martina se vio en aprietos y sacó un comunicado a través de redes sociales: "Martu ya se encuentra bien. Estaba deshidratada y por eso se descompensó. Gracias por preocuparse", escribieron en un fondo negro con letras blancas.

El comunicado de Martina Pereyra tras el nuevo desmayo

Este no es el primer caso que implica un problema de salud dentro de Gran Hermano, y es que hasta hubo participantes que tuvieron que abandonar la casa para ser intervenidos por médicos y pasar por una serie de estudios que no se podían llevar a cabo en la competencia.

Andrea Lázaro fue la primera participante en salir por la puerta por decisión propia. En enero de 2025, la participante pidió abandonar el reality debido a fuertes dolores de cabeza. Su miedo venía de que en el pasado había sufrido un aneurisma cerebral, lo que generó preocupación tanto en ella como en la producción del programa. Una vez fuera se sometió a una seguidilla de estudios que confirmaron que se encuentra en perfecto estado.

Claudio Di Lorenzo, conocido como "Papucho", tuvo que abandonar la casa de forma inmediata debido a una complicación en su apéndice

Un mes más tarde, Claudio Di Lorenzo, conocido como "Papucho", tuvo que abandonar la casa de forma inmediata debido a una complicación en su apéndice que requirió una operación urgente. La noticia fue confirmada por el conductor Santiago del Moro a través de sus redes sociales, ya que al momento de salir no se encontraban en directo. Sus compañeros se encontraban apenados por la salida, ya que no se pudieron despedir pensando que se iría y volvería en un par de horas.

La vida le dio una segunda oportunidad al oriundo del barrio porteño de Flores con el "Golden Ticket". El jugador fue elegido por el público para que regrese a la casa junto a Juliana Scaglione, la emblemática "Furia". Así, otros participantes de Gran Hermano fueron vistos con ataques de pánico o descompuestos pero desde la producción se les brindó una asistencia inmediata.