Santiago del Moro frenó en seco a un participante de Gran Hermano que dijo lo peor de Lionel Messi

Mientras la Selección Argentina continúa su camino en el Mundial 2026 y se prepara para disputar las semifinales, dentro de la casa de Gran Hermano también se vive el fútbol con intensidad. Sin embargo, algunos comentarios de los participantes sobre el rendimiento de la Scaloneta despertaron una fuerte polémica en las redes sociales y terminaron provocando una contundente intervención de Santiago del Moro.

Todo comenzó luego de que los jugadores pudieran seguir el encuentro entre Argentina y Suiza. Durante una charla futbolera, Manuel Ibero cuestionó el nivel mostrado por varios integrantes del equipo de Lionel Scaloni y especialmente el presente de Lionel Messi.

Los participantes de Gran Hermano miraron el partido de la Selección Argentina

En medio del debate, el participante también apuntó contra Nicolás González y soltó una frase que rápidamente se viralizó: "Nico González no le hizo un gol a nadie el otro día".

Pero las críticas no terminaron allí. Al comparar al capitán argentino con su versión del Mundial de Qatar 2022, Manuel sostuvo que "en el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes ".

MANUEL SIGUE HACIENDO COMENTARIOS CONTRA LEO MESSI



Manuel: "entraba hace 5 años...."

JC: "VAMOS MESSI"

Manuel: "que tiene de malo lo que digo? HACE 5 AÑOS ENTRABA (el gol de Messi)"

Ema: "pero que golazo de la araña"

Manuel: "eran todas a Messi, YA ESTA, AHORA PERDIÓ EL RÉCORD DE... pic.twitter.com/9VqtJHVMwJ — lautrolo (@itslautrolo) July 12, 2026

Sus palabras generaron un inmediato rechazo entre algunos de sus compañeros. Una participante salió rápidamente en defensa del rosarino y le respondió: "No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol".

Lejos de dar marcha atrás, Manuel redobló la apuesta y profundizó su análisis: "El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no". El intercambio no tardó en viralizarse y abrió un intenso debate entre los fanáticos del reality y de la Selección.

SANTIAGO DEL MORO PIDE QUE DEJEN DE CRITICAR A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA



MANU AL 9009 #GranHermano pic.twitter.com/3UYEZnlmbh — aspid  (@aspidzone) July 13, 2026

La controversia aumentó todavía más cuando, durante la misma conversación, surgió una pregunta hipotética: ¿prefería ver a Argentina salir campeona del mundo o ganar Gran Hermano? Sin dudarlo, el participante respondió: " Prefiero ganar Gran Hermano ", una declaración que volvió a multiplicar las críticas en las redes sociales.