"Sos re amarga": la frase que detonó el escándalo entre Ubfal y Guercio en pleno vivo de Gran Hermano

Desde el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, la tensión dentro de la casa forma parte del juego. Los hermanitos llegaron con sed de show y cámaras; sin embargo, fuera de la casa también se vive un clima caliente, sobre todo en el panel. El momento de mayor fricción se dio entre Laura Ubfal y Eliana Guercio, en un cruce que marcó el ritmo de la noche y volvió a exponer la creciente interna entre las panelistas. La discusión se originó a partir de un debate sobre Danelik, una de las participantes, y su vínculo con Brian Sarmiento, lo que derivó en acusaciones personales y cuestionamientos sobre la forma de analizar el juego.

La relación de Brian Sarmiento y Danelik hizo que el panel de GH se desconociera

Todo comenzó cuando Guercio sostuvo que cada participante toma decisiones según su historia y su contexto. Además, remarcó que Danelik es "una señorita" que cuida especialmente su imagen por respeto a su familia y su comunidad: "Ella piensa mucho en su familia. Me parece que está re enganchada con Brian, está súper enamorada y de verdad es por no lastimar o molestar a su familia y a su comunidad".

Sin embargo, Ubfal no coincidió y lo dejó claro: "Yo a Danelik le creo, pero no a él", lanzó, marcando el primer quiebre del intercambio. La tensión escaló cuando Guercio afirmó que el interés del público pasa por "el morbo" de que la relación avance a un plano más íntimo y sugirió que su colega tiene algo personal contra el ex futbolista: "Vos, Laura, lo tenés acá, no lo podés ni ver desde que entró. Por eso comparto con Ceferino Reato que lo tuyo es personal con Brian".

Eliana Guercio y Laura Ubfal sacaron los trapitos al sol

Lejos de aceptar esa acusación, la periodista respondió: "Para mí no hay nada personal. Estás muy confundida". Por su parte, Guercio volvió sobre el tema y deslizó que "es un morbo que la gente está esperando que se concrete el acto", en referencia a la expectativa del público sobre el vínculo dentro de la casa.

El cruce por Danelik y Brian Sarmiento fue solo el último capítulo de una serie de desacuerdos entre ambas. Ubfal y Guercio ya venían protagonizando discusiones al aire, muchas de ellas vinculadas a la interpretación de las estrategias de los participantes y al límite entre el juego y la vida personal.

Lejos de calmarse, la tensión fue en aumento. "Yo analizo juego, lo que pasa dentro de la casa. Su vida personal, que no la conozco, no sé qué es cierto y qué no, a vos te preocupa un montón y yo la verdad es que no estoy para analizar eso, porque no somos la justicia nosotros", sostuvo Guercio.

Se picó entre Laura Ubfal y Eliana Guercio.

"Dame 10 Zillis antes de parecerme a vos"#GranHermano pic.twitter.com/Z0xt16O6RE — emi (@eeemiliano) April 20, 2026

Ubfal respondió con ironía y defendió su mirada: "Pero la única que acá sabe analizar el juego sos vos", retrucó, desatando un nuevo ida y vuelta cargado de chicanas. "¿Terminaste? Por ahí tenés algo más que decir", agregó, filosa, tras otra intervención de la esposa de "Chiquito" Romero.

La discusión no quedó solo en lo que ocurre frente a cámara. "Me encanta. Prefiero parecerme así con buena onda y alegría. No como vos que sos re amarga", retrucó Guercio al ser comparada con Yanina Zilli. Ubfal fue más allá y expuso el clima detrás de escena: "No saludás a medio panel. No saludás a nadie, así que de alegría...", disparó, obligando a Santiago del Moro a intervenir para bajar la tensión: "Me encanta cuando el reality pasa al reality de acá", cerró, entre risas incómodas.