"No quieren justicia, me quieren joder": la Policía entró a la casa y desató el momento más tenso del reality

Ni estrategias, ni romances, ni peleas por la comida. Esta vez, Gran Hermano: Generación Dorada cruzó un límite inesperado y se metió de lleno en territorio judicial. Lo que parecía una gala más terminó convirtiéndose en una escena digna de una serie: la Policía ingresó al reality para notificar formalmente a Jéssica "La Maciel" de una causa en su contra. El dato sacudió todo. Según trascendió, se trata de una investigación por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato impulsada por al menos 17 jóvenes trans, bajo la carátula de "averiguación de ilícito" en el Juzgado Federal N°2 de San Martín. Pero lo más impactante no fue la causa en sí, sino el cómo.

El operativo llegó hasta el corazón del programa. La producción decidió que la notificación se realizara dentro del confesionario, ese espacio donde normalmente se hablan secretos de juego, no expedientes judiciales. El clima cambió de inmediato. "Hola, Maciel", dijo Gran Hermano, con un tono más serio de lo habitual. Ella respondió sin sospechar nada: "¿Cómo estás?". La respuesta fue un baldazo de agua fría: "Tengo algo que comunicarte... en unos instantes te voy a llamar al confesionario debido a una notificación judicial que debés firmar". Silencio. Tensión. Y un reality que, por unos minutos, dejó de ser entretenimiento.

Tras firmar la documentación, La Maciel volvió al confesionario, pero esta vez por decisión propia. Necesitaba hablar. Y lo hizo. "Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata", explicó, visiblemente afectada. Lejos de asumir las acusaciones, dio vuelta la historia. Según su versión, fue ella quien denunció a otras personas en el pasado: "Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia".

Y dejó entrever su hipótesis: esto sería una represalia. "Durante muchos años tardé en mover esta causa (...) Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales". El encierro amplificó todo. "Esto ya lo enfrenté y lo gané, y acá encerrada me agarra algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo", aseguró, aunque dejó en claro qué es lo que más le preocupa: "Siento que mi familia la debe estar pasando mal". Ya fuera del confesionario, compartió con sus compañeros lo ocurrido, en una mezcla de bronca y angustia: "Jamás van a poder meterme presa porque jamás hice las cosas por las que me acusan. Nunca jamás exploté a nadie, jamás".

La Policía ingresó al reality para notificar formalmente a Jéssica "La Maciel" de una causa en su contra.

Y fue aún más directa: "No quieren justicia. Me quieren joder". En su relato, también aparecieron fragmentos de un pasado atravesado por situaciones límite: "Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa". Mientras tanto, el conductor Santiago del Moro aclaró que la participante no tenía denuncias penales al momento de ingresar al programa, lo que agrega otra capa de complejidad a la historia. Puertas adentro, el clima quedó enrarecido. Puertas afuera, el impacto fue inmediato. ¿Hasta dónde puede llegar un reality cuando lo que entra por la puerta es la Justicia?