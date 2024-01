Soberbia, amenazas y chicanas entre Manzana, Furia y Catalina: "Lo voy a sacar a la mierda si sigue así"

La casa de Gran Hermano está que trina desde la salida de Isabel de Negri, la cuarta eliminada del reality. Resulta que el adiós a la mujer de 65 años causó que la figura de Juliana Scaglione, alias Furia, escalara hasta los cielos, al punto de que la "pelada" no dudó en distanciarse de Florencia Cabrera, luego de enterarse -mediante los gritos del afuera- que la modelo la había acusado de cizañera y violenta. "Te nominan y cagate muriendo amiga, corta", le dijo Furia a su compañera.

Tras haber sorteado cuatro galas de eliminación, los hermanitos dentro de la casa más famosa del país entienden que la entrenadora personal cuenta con el absoluto favor del público y creen que el único que puede destronarla es Federico Farías, conocido en las redes como Big Apple o Manzana, gracias a la gran popularidad que tenía antes de ingresar al reality. Sin ir más lejos, el cantante tucumano ahora mismo cuenta con casi 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Fue en este contexto que, a raíz de un nuevo grito del afuera, Manzana y Furia tuvieron un cruce dentro de la casa. "Gritaron lo de Manzana. ¡Te están haciendo mierda! Chau, Manzana", lo provocó la líder de las "Furiosas", mientras que el músico no dudó en poner en duda que los gritos hayan sido de los fanáticos del programa: "¿La producción o la gente me está haciendo mierda", ironizó con picardía, dando a entender que desde Kuarzo manejan todo lo que ocurre dentro y fuera del ciclo.

Mientras Furia celebraba los gritos en contra de Manzana, a su lado llegó su Robin, Catalina Gorostidi, quien le contó al resto que habían escuchado que al tucumano le habían gritado "falso". "Ojo con la producción Manzana, porque te están embarrando. Segundo grito de la noche", le afirmó la médica pediatra a Big Apple, quien se desentendió de los gritos que llegaron del afuera y les aclaró a las "Furiosas": "Sus jueguitos psicológicos conmigo no van a funcionar".

Manzana se enfrentó a las Furiosas

Totalmente subida a su autoproclamada fama, Furia siguió chicaneando a Manzana y le aseguró que Nicolás Grosman, que estaba presente en el lugar, que su grupo no iba a operar en su contra porque "es lindo". "Nico, vos capaz que te quedás porque sos lindo. Vos te vas a quedar los seis meses, así que avisale a tu familia. A alguien lindo tenemos que mirar", le afirmó la "pelada" de la casa a su compañero. A lo que Manzana, cansado, amenazó: "Seguí hablando de Coscu".

Para el músico, si la entrenadora personal sigue mencionando en muy malos términos a Martín Pérez Disalvo, más conocido por su seudónimo Coscu, su fándom hará que quede afuera del reality. "¡Qué, qué, qué...! Salgo de acá por ese Coscu de mierda y te voy a buscar. Sé dónde vivís, en Villa del Tigre..:", disparó Furia, a lo que Manzana -sin quedarse callado- le contestó: "Cómo se nota que te hace falta ganar este programa para tener un poquito de poder".

Incómodo, Manzana le advirtió a Furia que "más adelante" se iban a ver las caras, seguramente refiriéndose a un eventual mano a mano en la final, y se alejó a la cocina mientras que su compañera aseguraba que le iba a "robar" a su perro cuando deje la casa. "no te calientes con nosotros, calentate con los que te deschaban", el dijo la líder de las Furiosas al artista, que reconoció estar "caliente". "A mi también me la hicieron y yo me quedé así, mudita", le aclaró la "hermanita".

Para Furia no hay dudas y fue la "producción" la que se puso en contra de Manzana. "Te da y te quita", aseguró la pelada, a lo que el músico contratacó mirándola fijamente a Cata, quien se encontraba en el living criticándolo: "¿Y si le pedimos a la producción que grite tu nombre, a ver qué onda?". "A mi ya me gritaron Manzana. Me avisaron que Isabel se iba a la mierda después de que la cagué a puteadas. ¿Y qué pasó el domingo? Se fue a la mierda la vieja chota", destacó la pediatra.

Manzana después del conflicto con sus compañeras

Fue entonces que Big Apple, tranquilo, le dijo a Cata que estaba "con el tono muy arriba", a lo que ella le respondió con soberbia: "¡No me conocías, Manzana!". "Ojo, eh. Tené cuidado. Quizás te falte gritar un poquito más", fueron las últimas palabras del tucumano, que terminó despertando la furia desmedida de Catalina. "A Manzana lo voy a sacar a la mierda si sigue así", concluyó la médica. Minutos más tarde, el artista siguió la disputa y no dudó en tildar de "putita" a Cata.