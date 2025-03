Enfrentados por Luciana Martínez: Sol Pérez ubicó a Gastón Trezeguet por sus comentarios en GH

Mientras que dentro de la casa de Gran Hermano se vive un aire de tensión e incomodidad tras la acusación de acoso de Santiago "Bati" Larrivey contra Luciana Martínez, desde el estudio de El Debate no quisieron ser menos. En esta línea, Sol Pérez se enfrentó a los gritos contra Gastón Trezeguet.

Los panelistas no lograron llegar a un acuerdo al momento de opinar sobre cómo Ulises Apóstol reaccionó cuando Luciana Martínez se justificó en vivo sobre por qué se sentía en libertad de tener más contacto físico con el cordobés y "Bati", ya que ambos eran del colectivo LGBT.

Ulises Apóstol se sintió expuesto por Luciana Martínez

Fue Trezeguet quien cuestionó al participante que no se quiso involucrar en vivo en la pelea: "Ulises habla de 'cuidar mi apellido' y de 'escarnio público' como si ser gay fuera ser un asesino serial o algo digno de destrozar un apellido. Me parece que atrasa un montón y me parece que Ulises ha reiterado en demasiadas oportunidades dentro de la casa, no en un vivo, que le gustan los hombres", comenzó su discurso.

Según el panelista, el participante debe asumir su orientación sexual, ya que él mismo decidió exponerse al ingresar Gran Hermano: "Cuando él habla dentro de la casa habilita el juego, a que cualquiera hable de su sexualidad. Y caminar por toda la casa como si fuera un 'LocoMía', con una pupera por el pecho, es más afeminado que un Teletubbie. No podés pretender que después nadie se meta en tu sexualidad".

Las palabras del comunicador hicieron saltar de sus cabales a la influencer fitness: "Él se puede vestir como quiera, como tenga ganas y se sienta feliz. Y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, o sea, libertad total, loco", expresó la modelo en cierto tono de furia.

Gastón Trezeguet no dio el brazo a torcer y continuó justificando la manera en que Luciana expuso a su compañero en directo, sólo por ser alguien del colectivo: "Él salió del closet. Él dice 'a mí me gustan los hombres'. No está en el living de su casa, está en Gran Hermano", redobló la apuesta, aunque no logró hacer cambiar de opinión a Sol Pérez: "A mí nadie me exige que diga que soy heterosexual por qué se le exige todo el tiempo a la gente que diga si es homosexual, bisexual, pansexual...".