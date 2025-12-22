Represión a trapitos en Quilmes desata un explosivo cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois

La ciudad de Quilmes se convirtió en el epicentro de una feroz disputa política tras los incidentes ocurridos en el marco de la regulación de la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como "trapitos".

La tensión escaló hasta niveles críticos cuando la Policía bonaerense reprimió una protesta de trabajadores y militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) frente a la Municipalidad. Las imágenes de gases lacrimógenos y balas de goma en pleno centro quilmeño no tardaron en desatar una tormenta política entre Juan Grabois y la intendenta Mayra Mendoza.

El diputado nacional Grabois, anterior líder del MTE y ahora diputado de Unión por la Patria, no tardó en manifestar su indignación por los hechos: "Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido", escribió.

En un tono cargado de enojo, agregó: "Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga ".

El trasfondo del conflicto radica en un proyecto para implementar un sistema de estacionamiento medido que, según denuncias vecinales, busca poner orden ante actividades descontroladas. Desde el sector de Grabois, sin embargo, aseguran que existían compromisos para incluir a los cuidacoches en el nuevo esquema, pero finalmente fueron excluidos. Este desencuentro derivó en una protesta que terminó con represión brutal y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Al mismo tiempo, el diario Infobae filtró una audio de Mendoza en el que expresó su enojo: "Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer". Además, lo responsabilizó por el clima de violencia: "Fomentar la violencia cuando se ofrece orden y la posibilidad de tener un trabajo formal es faltar el respeto".

La intendenta también defendió su gestión y cuestionó el liderazgo del dirigente social: "Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois , y qué es lo que verdaderamente representás", dijo y en la misma línea aclaró que fue elegida por los vecinos para "ordenar este municipio" y marcó un límite político: "Tu forma, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente, conmigo no va".

Mientras tanto, desde el Municipio de Quilmes señalaron que los manifestantes "entraron a los piedrazos" al Palacio Municipal, lo que habría desatado la respuesta policial. Sin embargo, desde el MTE aseguran que se trató de una protesta legítima contra una política que consideran excluyente.